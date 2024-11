Turma do Pagode vai embalar a festa de A Fazenda 16 nesta sexta (22) Com o tema “Do Mundo Todo” comemoração promete levar os peões para lugares icônicos do planeta! Novidades|Do R7 22/11/2024 - 15h41 (Atualizado em 22/11/2024 - 15h50 ) twitter

Turma do Pagode vai embalar a peãozada em A Fazenda 16

Que tal sextar com a Turma do Pagode em A Fazenda? O grupo vai embalar a noite desta sexta (23) dos peões com sucessos como Lancinho, Camisa 10, Deixa eu te querer, entre outros, que prometem colocar todos para dançar.

Com o tema Do Mundo Todo, a comemoração vai fazer uma viagem por alguns lugares icônicos do nosso planeta, usando elementos de cenografia e decoração.

‌



A balada acontece hoje à noite, mas no sábado (23) vai ao ar uma edição com os melhores momentos do evento. Não perca!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

