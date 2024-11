Última prioridade! Albert Bressan vira persona non grata no Grupinho em A Fazenda 16 Após treta com Babi Muniz e faíscas com Zé Love, o empresário está sendo mal-visto pela equipe Novidades|Do R7 21/10/2024 - 13h02 (Atualizado em 21/10/2024 - 13h02 ) twitter

Será que Albert consegue sair dessa situação? Reprodução/PlayPlus

Albert Bressan já se ligou que o Grupinho se afastou dele em A Fazenda 16. O empresário teve uma discussão com Babi Muniz e trocou farpas com Zé Love. Nesta segunda (21), ele conversou com os aliados e mostrou seu lado da história. Será que ele consegue reverter o climão com os amigos?

Tudo começou no pós-festa, quando a sede recebeu punição de 48 horas sem água encanada. Gizelly Bicalho estava sem microfone, e causou a infração. Albert acreditou que a culpada foi Babi, pois a peoa tinha bebido uns drinks a mais e chegou a derrubar a decoração da festa. Eles discutiram e o empresário soltou: “Já encheu o saco isso de vocês passarem do limite na festa!”

No dia seguinte, rolou mal-estar entre Albert e Zé também. O ex-jogador acordou mais tarde e recebeu uma indireta: “Esticou hoje, hein, velho? Por isso que não é bom ficar dormindo, melhor acordar”. Zé disse que acordou com os sinais sonoros dos bichos, e rebateu: “Isso eu digo para você, que ficou dormindo o dia todo ontem!”

Relembre :

‌



Durante à noite de domingo (20), o Grupinho se reuniu na academia e bateram o martelo sobre Albert virar a última prioridade da equipe. Zé, inclusive, defendeu Babi: “Se ele falar de você, quem vai bater nele, vai ser dez!”

Na manhã desta segunda (21), Albert desabafou com Gilsão: “Se começar com mimimi para o meu lado, cada um por si.” Ele falou para o personal que não precisava se explicar para ninguém, mas pensou melhor e resolveu conversar com Zé. Depois do trato da vaca, ele chamou o aliado e alegou que todos os amigos estavam distantes depois da treta dele com Babi: “Quando eu chego, ninguém puxa papo.”

‌



O empresário também afirmou que a ex-panicat derrubou espuma no travesseiro e edredom que ele dorme na sala. Na opinião de Albert, o grupo deveria ter escutado o lado dele da história antes de comprar as falas de Babi. Ele explicou que estava doente, chegou a tomar uma injeção para dor, e que a peoa causou na sede, jogando espuma até nas costas de Camila Moura: “No dia seguinte, tomei banho frio e foi na hora que subi aqui”, soltou, lembrando da treta.

Zé escutou o aliado e entendeu sua fúria no momento da briga. Em seguida, Albert foi se explicar para Babi e pediu desculpas para a amiga. Ela pontuou: “Você poderia ter chegado e falado comigo numa boa.” O empresário falou que o aniversário de Adryana, sua esposa, está chegando, e além da saudade, ele também estava doente.

‌



Aparentemente eles se entenderam. Será que agora o peão deixa de ser a última prioridade do Grupinho?

Assista à conversa entre Albert e Babi:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

