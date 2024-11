‘Vamos assumir o que a gente faz’, sugere Flor ao ser questionada por Flora sobre suposta fofoca Para o almoço desta segunda (11), a peãozada serviu uma discussão direto do forno; acompanhe! Novidades|Do R7 11/11/2024 - 15h03 (Atualizado em 11/11/2024 - 15h03 ) twitter

A semana já começou agitada no reality rural Reprodução/PlayPlus

Após um final de semana cheio de apontamentos, discussões e estratégias de jogo, a peãozada de A Fazenda 16 acordou com os ânimos ainda agitados. Nesta segunda (11), Flora Cruz se revoltou com uma suposta movimentação dos seus aliados que a prejudicou no jogo. Ao analisar o cenário, a peoa considerou Flor Fernandez como culpada e resolveu tirar satisfações.

Logo antes do almoço, as peoas serviram um embate de entrada. Enquanto preparava a refeição com Fernando Presto, a designer desabafou sobre a situação e Flor passou pela cozinha. Flora aproveitou a oportunidade e a discussão foi inevitável.

Na dinâmica de apontamentos que vai ao ar no programa desta segunda (11), Flora foi acusada de articular uma movimentação de votos para colocar Gui Vieira na sétima Roça da temporada. Indignada com a situação, a peoa revelou para o chef que, na verdade, Gizelly Bicalho e Gilsão foram os “cabeças” do plano que ela apenas concordou.

Além disso, a peoa assumiu que ficou nervosa durante a atividade e não conseguiu se expressar da forma que gostaria com o ex-ator mirim. Por não negar o ocorrido, Flora reviveu o assunto nesta tarde, alegando achar injusto “pagar” por algo que não fez sozinha. “Agora, é muito fácil Gizelly e Gilsão não assumirem. Fui parceira e fiz o melhor por eles”.

Fernando entendeu, mas aconselhou: “Na minha visão, houve sim uma movimentação, mas acho legal falar que os três fizeram parte disso e pronto”. Também incentivou a peoa a conversar com Gui para não passar como mentirosa.

Ainda se justificando, Flora confessou: “Eu não falei com a casa toda [sobre os votos]. A única pessoa com quem eu falei foi Flor”. A partir disso, a designer entendeu que a informação chegou no ator a partir da apresentadora, que fez uma suposta fofoca sobre ela.

Ao ver Flor, a designer a questionou sobre a passagem da informação e a apresentadora confirmou que falou para Gui sobre tal movimentação. “Eu não queria mentir”, justificou. Flora se revoltou com a resposta e o bate-boca foi certeiro.

Já que sempre faz questão de falar a verdade quando é questionada, Flor pediu para que a peoa pare de contar para ela coisas que não podem ser ditas. “Então, você é fofoqueira”, afirmou Flora.

A apresentadora discordou da ofensa e refletiu: “Se for assim, vou acreditar em todas as plaquinhas colocadas sobre você [pelos ex-peões no Hora do Faro]. Todo mundo falou de você exatamente isso está querendo me impor”.

Flora seguiu argumentando contra a peoa e explicou que não é preciso ela comentar sobre tudo que acontece na sede. Flor insistiu na sua verdade e determinou: “Eu não sou perfeita, mas não vou mentir”.

Além disso, a designer reclamou que outros peões estavam questionando sua atitude e Flor mandou a real: “Vamos assumir as coisas que a gente faz”. A discussão não parou por aí e a apresentadora contou o que realmente aconteceu quando Gui abordou o assunto com ela. “Eu confirmei, só isso. Estávamos na Baia e chateados. Na hora, a gente nem pensa no que fala, se põe no meu lugar”.

A designer aumentou a voz e garantiu: “Eu já me coloquei. Só quero que você entenda que tem coisas que não precisam ser faladas”. Cansada de discutir, Flor se desculpou com Flora e garantiu que não vai acontecer mais e ainda deixou uma garantia: “Se acontecer, pode me massacrar”.

Confira:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Eliminação inesperada e delegação faisqueira: confira os fatos que agitaram a semana em A Fazenda 16

