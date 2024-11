Vanessa é convocada para o trato da vaca e planta semente do caos na sede Ao realizar a tarefa com a ajuda de Sacha Bali, a peoa aproveitou falas do ator e espalhou informações para seus aliados Novidades|Do R7 09/11/2024 - 16h44 (Atualizado em 09/11/2024 - 16h44 ) twitter

Flora ficou sabendo de algo que não gostou e prometeu causar Reprodução/PlayPlus

O mandato de Sacha Bali como Fazendeiro vem dando o que falar na sede de A Fazenda 16. Desde a coroação do peão, seus rivais deixaram claro o desagrado com a conquista do ator e começaram a prever o pior sobre o comando do novo mandachuva. Após uma delegação regada de muito deboche e alfinetadas, as escolhas de Sacha no trato dos animais voltaram a ser assunto entre a peãozada.

Na manhã deste sábado (9), Vanessa Carvalho acordou com uma notícia inesperada. Devido a recomendações médicas, Sidney Sampaio precisou se ausentar do cuidado com a vaca e a atriz foi selecionada para substituí-lo. Seguindo o protocolo, o Fazendeiro foi até a cama em que a peoa dormia e perguntou se ela estava de acordo com a situação. “Eu não sei fazer”, alegou Nêssa.

Mesmo a contragosto, a atriz levantou para cumprir a obrigação. Antes de descer, Nêssa encontrou Fernando Presto, com quem vai dividir o trato a partir de agora, e desabafou: “Sobrou para mim”.

Olha só:

Os peões realizaram a tarefa com a ajuda de Sacha, mas isso não os impediu de falar mal do ator, que demorou para descer e auxiliá-los. “O Fazendeiro é um inútil”, disparou o chef.

Em seguida, na hora do almoço, Nêssa aproveitou para colocar um tempero a mais na refeição e expôs tudo o que aconteceu quando estava sozinha com o Fazendeiro. “Desastre total”, brincou a peoa, se referindo ao cuidado com o animal. Segundo ela, Sacha quis “fazer graça” ao convocá-la para realizar o trato.

Contudo, os aliados da peoa se surpreenderam com a informação que veio depois. Nêssa revelou para Babi Muniz, Sidney e Gilsão que o ator tentou explicar para ela o motivo da seleção e citou outras rivais na justificativa. “Ele falou que me chamou porque não quer olhar na cara de Babi, e Flora pode ter limitações”.

Chocados com a fala do rival, os peões se revoltaram. A ex-panicat lembrou que a designer já chegou a cuidar da vaca e garantiu que ela ficaria furiosa ao saber dessa informação. Incentivando o fogo no feno, os peões convenceram Nêssa a contar tudo para Flora e Babi ainda pontuou: “Isso é motivo para falar na [formação da] Roça”.

Se liga:

Nêssa não perdeu tempo e tratou de inteirar Flora do ocorrido. A peoa não gostou do que ficou sabendo e indagou: “Quero saber o que me faz diferente dele. O que me limita? Minha cor, meu peso, meu cabelo?”.

Aproveitando a informação ao seu favor, Flora planejou uma estratégia para que, no próximo trato, Nêssa tente extrair mais falas do Fazendeiro que ela possa usar contra ele. “Quanto mais ele falar, melhor para mim”, afirmou a designer.

Confira:

Depois disso, na academia, Flora contou a história para Gizelly Bicalho. Reunidos, os aliados do Grupinho combinaram de usar esse argumento no momento mais oportuno. “Só pode falar no ao vivo”, determinou Fernando. “Foi muito feio”, observou Babi sobre os comentários do ator.

Mesmo revoltada, a designer seguiu firme com sua estratégia e confessou: “Estou muito chateada, mas não vou falar nada com ele. Quero que ele fale mais”.

Eita, parece que esse burburinho ainda vai fazer o feno incendiar em Itapecerica das Chamas!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Publicidade

