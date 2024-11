Veja quem está na mira da próxima Roça de A Fazenda 16 Camila Moura, Luana Targinno, Sacha Bali e Yuri Bonotto são prováveis alvos nesta terça (29) Novidades|Do R7 28/10/2024 - 05h16 (Atualizado em 28/10/2024 - 05h16 ) twitter

Camila, Luana, Sacha e Yuri são alvos para a Roça Reprodução/PlayPlus

A tensão aumenta em A Fazenda 16 com as discussões entre os participantes sobre quem deve ser o próximo a enfrentar a temida Roça. Com a formação na próxima terça (29), as estratégias estão se afunilando e alguns nomes já se destacam nas conversas.

Flora Cruz, que já foi aliada de Luana Targinno, revelou que a peoa é uma das suas principais opções. “Eu votaria na Luana”, declarou após chamá-la de “falsa”.

Sacha Bali, por sua vez, também está no centro das atenções. Albert Bressan projetou a possibilidade de sua ida para a Roça e destacou que o participante “perdeu a mão” nas estratégias do jogo. As conversas entre os aliados de Sacha reforçam essa ideia, já que acreditam que ele, Yuri Bonotto e Luana sentarão nos temidos banquinhos.

Durante conversa entre o Grupinho, que especulava a Baia e a Roça, Flor Fernandez expressou sua desaprovação em relação à participação de Flora e Gizelly Bicalho em suas reuniões. Apesar disso, Fernando Presto acredita que mesmo sem as peoas na reunião, elas devem votar em Luana também.

Enquanto o Grupinho, Flora e Gizelly definem votos entre Sacha e Luana, o quarteto formado por Gui Vieira, Yuri, Luana e Sacha discutiram estratégias para a próxima noite de votação. Segundo a conversa dos peões, Camila Moura dever ser a mira do grupo. “Eu acho que a que sai mais fácil é a Camila”, declarou Bali.

A tensão e a ansiedade são palpáveis, enquanto o jogo está em constante mudança. À medida que o dia da formação da Roça se aproxima, a expectativa cresce. Com alianças se desfazendo e novos grupos se formando, os próximos dias prometem ser cheios de emoção.

Quer saber como vai ser a formação da Roça? Então, fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

