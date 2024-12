Veja quem está na mira da próxima Roça em A Fazenda 16 Com o jogo se afunilando cada vez mais, Flor Fernandez, Albert Bressan e integrantes do G4 são alvos Novidades|Do R7 09/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/12/2024 - 02h00 ) twitter

Peões correm o risco de sentarem nos temidos banquinhos na próxima terça (10) Divulgação

As discussões sobre possíveis estratégias para a próxima formação da Roça não dão trégua em A Fazenda 16 e começaram ainda na noite de eliminação. Apesar de muitos peões ainda não cravarem alvos, as possibilidades de quem sentará no banquinho estão sendo debatidas.

O Grupinho estuda estratégias para colocar três, dos quatro integrantes do G4. A ideia é que Gui Vieira fique de fora, já que voltou da última vez. Apesar do Fazendeiro Gilsão ainda não ter batido o martelo sobre quem será sua indicação entre o grupo, parece que ele não pensa mais na possibilidade de votar em Flor Fernandez, depois que a peoa garantiu que votaria com o Grupinho, caso não fosse votada por eles. Mas a chance ainda existe, já que não há definição cravada.

Já o G4 quer que Albert Bressan esteja entre os roceiros. Eles estão planejando colocá-lo na Baia e, assim, poder puxar o peão para o terceiro banquinho da berlinda.

Mas as estratégias de ambos os grupos podem ir por água abaixo, dependendo dos Poderes da Chama Branca e Laranja, que sempre surpreendem os peões. Vale ressaltar que as opções do Poder Laranja, que podem mexer com o jogo são:

‌



Alternativa A: Você deve escolher entre imunidade nesta Roça ou um prêmio de R$ 20 mil;

Alternativa B: O Fazendeiro ganhará um prêmio de R$ 10 mil se indicar o dono deste poder à Roça de hoje.

‌



Qual será o escolhido pelo público para colocar mais fogo no feno? Quer saber o que vai acontecer? Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

