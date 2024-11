Veja quem votou em quem na décima formação de Roça de A Fazenda 16 O jogo se afunila e as estratégias dos peões estão sendo colocadas em prática durante a votação Novidades|Do R7 27/11/2024 - 10h35 (Atualizado em 27/11/2024 - 10h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A décima formação de Roça em A Fazenda 16 foi o resultado de muita conversa e estratégias dos peões. Por isso, não houve grandes surpresas com os ocupantes dos temidos banquinhos. A essa altura do game, os peões já estão entendendo como se movimentar e têm realizado jogadas articuladas para conseguirem colocar seus alvos na mira da eliminação.

Nesta semana, o time de roceiros foi composto por Juninho Bill, Luana Targinno, Fernando Presto e Yuri Bonotto. Além deles, outros peões também receberam votos.

Antes de dar início a votação cara a cara, Albert Bressan, campeão da Prova de Fogo, recolheu os pergaminhos do lampião e decidiu ficar com o Poder da Chama Branca, enquanto o Poder Laranja foi entregue para Flor Fernandez.

A apresentadora foi a primeira a abrir o papel, que orientava que ela deveria escolher entre imunidade à indicação do Fazendeiro, à votação cara a cara ou ao Resta um. A peoa ficou, então, imune aos votos dos companheiros de confinamento.

‌



Já Albert poderia ganhar R$ 11 mil caso não caísse na Roça. Caso contrário, os demais peões levariam R$ 1 mil cada. Como o empresário não ficou na berlinda, levou a bolada.

Começando as indicações, o Fazendeiro Gui Vieira mandou Juninho direto para o primeiro banquinho. Ele disse que precisa defender sua verdade dentro do programa. “Juninho disse que só vê qualidade nas pessoas, mas acho que ele vê o mau. Tem uma visão maquiavélica de mim e eu nunca fiz nada para ele”, justificou o dono do chapéu. O cantor comentou que se surpreendeu com o voto: “Não esperava isso do Gui. De qualquer forma, sempre apontei ele nas dinâmicas”, falou.

‌



• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

‌



No momento da votação entre os competidores, Flora Cruz mirou em Luana, explicando que não gosta da peoa como jogadora e discorda de seus posicionamentos. Ela enfatizou suas “atitudes grosseiras”. Fernando, Albert, Gilsão, Juninho e Sidney Sampaio também tiveram a rival como alvo. Todos apontaram o jeito da peoa, que consideram “grosseiro e hostil”.

A influencer falou que não tem nenhum motivo para tratar qualquer um deles de forma “doce e calma”, já que todos já gritaram com ela ou foram mal-educados. “Vou ser reativa, sim”, afirmou. Com a maioria dos votos da sede, a peoa ocupou o segundo banquinho. Apesar de ter recebido a maior quantidade de indicação, não foi a única a ser indicada para a Roça. Albert e Gilsão receberam dois votos cada e Flora recebeu um.

Assim que ocupou seu lugar como roceira, Luana escolheu quem puxaria da Baia e, assim, Fernando caiu no terceiro lugar vago. Em seguida, o chef de cozinha deu início ao Resta um, salvando Gilsão. Ao fim da dinâmica, Albert precisou escolher salvar Yuri ou Sacha Bali, e o dançarino foi mandado para o último banquinho da berlinda. O peão justificou sua escolha explicando que achava justo salvar Sacha, já que o rival estava em seu time na Prova de Fogo, colaborando para que ele conseguisse ganhar o Poder do Lampião.

Como último integrante do quarteto de roceiros, Yuri deveria vetar algum dos indicados da Prova do Fazendeiro. Ao escolher Fernando, o chef não poderá disputar a chance de ser o mandachuva do cercadinho e não terá a oportunidade de se livrar da Roça. Agora, o peão já está direto nas mãos do público.

Confira o infográfico a seguir e veja como foi a formação da Roça:

A votação foi agitada! Arte/R7

Quer saber que vai conquistar a coroa caipira nesta quarta-feira (27)? Então, fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Sortudos de A Fazenda! Relembre quem mais ganhou prêmios e provas na temporada:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Sorte faz parte do jogo, e alguns peões têm mais que outros! Seja em atividades premiadas, provas valendo o chapéu de A Fazenda 16 ou o Lampião do Poder, ser pé-quente faz toda a diferença. Relembre os peões mais sortudos!