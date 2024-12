Veja quem votou em quem na décima primeira formação de Roça de A Fazenda 16 Os poderes do Lampião pegaram os peões de surpresa e ajudaram a definir a berlinda desta semana Novidades|Do R7 04/12/2024 - 10h19 (Atualizado em 04/12/2024 - 10h46 ) twitter

A noite de votação em A Fazenda 16 foi direta. Sem delongas, os participantes do reality cravaram seus votos de forma objetiva e teve alvo surpreso por ser votado. Além de peão que não imaginava estar na mira, outra surpresa foi o Poder da Chama Branca e Laranja, que deu uma pitada de emoção entre os jogadores.

Seguindo a tradição, o Fazendeiro iniciou as indicações. Yuri Bonotto mirou em Sidney Sampaio, que ocupou o primeiro banquinho da Roça. Para o mandachuva do cercadinho, o jogo do rival se resume a Sacha Bali, o que torna Sidney incoerente, de acordo com sua visão.

“Ele estava em um grupo de 14 pessoas, onde algumas delas, aliadas de Sidney, humilharam, oprimiram e xingaram; e saíram por causa disso. Ele nunca apontou essas pessoas, apesar de sempre dizer que é contra esse tipo de atitude”, explicou o Fazendeiro, relembrando momentos em que Sacha e o restante do G4 foram atacados no game.

“Venho sendo coerente com meu jogo e aponto Sacha desde o início porque acho ele hostil. O jogo dele é sujo e covarde. É cansativo a tentativa dele, de driblar a verdade. Não tenho problemas com mais ninguém, por isso continuo votando nele”, justificou o ator.

Antes de iniciar a votação cara a cara, Adriane Galisteu liberou a leitura do Poder da Chama Laranja, que estava com Luana Targinno. “Hoje, seu voto valerá por quatro”, indicou o pergaminho. Votos liberados, Albert Bressan foi o primeiro a anunciar seu alvo da noite. Ele votou em Vanessa Carvalho, que recebeu somente este voto. Assim como Sacha, com indicação de Sidney.

Por outro lado, Flor Fernandez e Flora Cruz foram as mais votadas da noite. A apresentadora recebeu quatro, a mesma quantidade da designer. Entretanto, como o voto de Luana valia por quatro, e ela escolheu Flora como seu alvo, o número dobrou, fazendo com que a peoa se tornasse a segunda roceira. “Estou surpresa”, disse a peoa se referindo aos votos que recebeu. Flora seguiu o ritual e fez a Puxada da Baia, levando Gui Vieira a sentar no terceiro banquinho.

Galisteu liberou, neste momento, o Poder da Chama Branca, que estava nas mãos de Sacha, entregue por Luana. O pergaminho dizia que a formação da Roça não teria Resta um. “Você deverá escolher dois peões que não estão na Roça e uma nova votação definirá o quarto roceiro”, orientava os dizeres do papel.

Sacha optou por Albert e Gilsão. Uma outra votação cara a cara se iniciou e cada um deles recebeu quatro votos. Desta forma, foi necessário que Yuri definisse qual dos dois sentaria no último banquinho. Foi assim que Gilsão ocupou o último lugar entre os roceiros e teve a chance de vetar um dos colegas de berlinda da Prova do Fazendeiro. O escolhido foi Gui, que já está nas mãos do público.

Confira o infográfico a seguir e veja como foi a formação da Roça:

A votação foi surpreendente! Arte/R7

Quem será que irá vencer a disputa pela coroa caipira nesta quarta-feira (4) e, além de se tornar Fazendeiro, vai se livrar da Roça? Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

