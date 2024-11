Veja quem votou em quem na nona formação de Roça de A Fazenda 16 Babi Muniz e Albert Bressan fizeram sua estreia na berlinda; entenda como foi o votatório! Novidades|Do R7 20/11/2024 - 10h09 (Atualizado em 20/11/2024 - 10h30 ) twitter

O jogo está afunilando em A Fazenda 16 e é cada vez mais difícil escapar dos temidos banquinhos. Na votação de terça (19), peões que nunca estiveram na berlinda experimentaram a sensação e o entrevero rolou solto, com altas doses de discórdia nas justificativas e defesas cronometradas.

Para dar início aos trabalhos, Adriane Galisteu liberou o Poder do Lampião para Gui Vieira, vencedor da Prova de Fogo. Ele escolheu ficar com o Poder da Chama Branca e entregou o Poder Laranja para Sacha Bali.

Em seguida, Luana Targinno iniciou a votação indicando Babi Muniz, que logo de cara teve que sentar no primeiro banquinho. A Fazendeira justificou a escolha dizendo que a adversária é uma jogadora que não assume seus erros e que cobra determinadas atitudes dos rivais, apesar de não agir de acordo com o que ela espera dos outros.

O voto cara a cara com os moradores da sede foi puxado por Albert Bressan, que indicou Yuri Bonotto. “Não tem personalidade no jogo”, apontou o peão. Em sua réplica, o dançarino disse que vai continuar defendendo seus aliados. Além disso, chamou Albert de hipócrita, lembrando que ele “defendeu o cara mais agressivo daqui [do programa]”.

‌



Apesar desse voto, Yuri não recebeu mais nenhuma indicação. Seguido dele, Gilsão recebeu quatro votos. Flor Fernandez, Gui, Sacha e Yuri tentaram mandar o personal para a Roça, alegando que ele não se posiciona dentro do jogo. Além disso, a estratégia foi outro motivo pelo qual optaram por votar nele. O peão afirmou que irá se posicionar quando houver embates direcionados exclusivamente a ele, caso contrário não acha necessário.

Apesar de quatro peões votando em Gilsão, não foi ele quem ocupou o segundo banquinho. Com sete votos, Sacha sentou ao lado de Babi, após ouvir que gostariam de vê-lo fora do reality, por considerarem suas atitudes agressivas. Ele também foi chamado de mentiroso e apontado como um participante que não assume nada que diz.

‌



O ator rebateu e reforçou que nunca agrediu ninguém no game e sempre tratou todo mundo com muito respeito. “Vocês me xingam, partem para cima de mim e tentam me calar”, afirmou.

Antes da puxada da Baia, Sacha leu o Poder da Chama Laranja que estava sob sua posse. O pergaminho orientava que dois peões da sede deveriam ser escolhidos para ficarem disponíveis no momento de puxar alguém. O peão escolheu Albert e Gilsão e, foi assim, que o empresário se sentou no terceiro banquinho disponível.

Dando início ao Resta Um, Albert salvou Flor. Por fim, Fernando Presto precisou decidir entre Gui e Yuri. O ator sobrou e completou o time de Roceiros.

Antes de vetar alguém da Prova do Fazendeiro, Gui abriu o Poder da Chama Branca, que dava o direito de veto a um peão da disputa. Ele já deveria decidir por vetar um dos peões da berlinda, pois foi participante a ocupar o último banquinho. Com este cenário, o momento seguiu como de praxe, com apenas uma pessoa vetada. Gui tirou a chance de Albert poder escapar da Roça e ainda se tornar Fazendeiro.

Desta forma, nesta quarta-feira (20), disputam a Prova do Fazendeiro Babi, Sacha e Gui.

Confira o infográfico a seguir e veja como foi a formação da Roça:

A votação foi intensa e rendeu barracos! Arte/R7

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Primeiro banquinho! Relembre todas as indicações dos Fazendeiros no reality rural:

