Veja quem votou em quem na oitava formação de Roça de A Fazenda 16 Mais uma vez o Poder do Lampião mexeu com as movimentações dos peões durante a votação Novidades|Record 13/11/2024 - 11h20 (Atualizado em 13/11/2024 - 11h20 )

A noite de votação no Deck abalou as estratégias de muitos peões na terça-feira (12). A oitava formação de Roça em A Fazenda 16 foi calma, mas com reviravolta bombástica.

Adriane Galisteu liberou o Poder do Lampião para Albert Bressan, ganhador da Prova de Fogo, que escolheu o Poder da Chama Branca e entregou para Flor Fernandez o Poder da Chama Laranja. Logo no início, o empresário leu seu pergaminho que dava a chance de ele escolher entre imunidade ou R$10 mil e optou pela primeira opção.

Em seguida, a votação foi aberta com a indicação do Fazendeiro Sacha Bali em Gizelly Bicalho. “Inventou mentiras e distorceu situações sobre mim. Contou mentiras sobre minha vida. Não sabe, não me conhece, não sabe nada sobre mim. Lugar de gente falsa é lá fora”, justificou o ator.

Após o primeiro banquinho do sofrimento ter sido ocupado, Galisteu pediu para que Flor revelasse o conteúdo do Poder Laranja: “Escolha três peões da sede. Somente eles estarão disponíveis para votação cara a cara”, orientava o pergaminho. Dessa forma, a apresentadora escolheu Babi Muniz, Flora Cruz e Sidney Sampaio.

Após o choque inicial com a reviravolta na votação, Flor começou as indicações, escolhendo Flora como opção para a berlinda. Ela disse que a partir de agora o jogo afunila e seu voto é estratégico. A designer comentou estar surpresa com a atitude da peoa. “Disse que não votaria em mim. Foi contraditório”, respondeu.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

Gui Vieira, Gilsão, Sidney, Babi, Fernando Presto, Vanessa Carvalho, Albert e Juninho Bill também optaram em votar na Flora e, assim, ela ocupou um dos temidos banquinhos. Entre os novos aliados, a justificativa foi com relação ao tempo de contato, já que Flora se juntou recentemente ao Grupinho, que optou proteger os amigos mais antigos.

Já entre seu oponente Gui, o peão explicou: “Desde a primeira semana vem se escondendo atrás de pessoas e grupos. É nítido que não tem peito para jogar o jogo como tem que ser jogado”. O ator se referiu ao fato de a adversária não ter assumido a articulação de voto contra ele.

Babi também recebeu votos, sendo eles de Flora, Luana Targinno e Yuri Bonotto. Já Sidney recebeu voto de neutralidade de Gizelly. “Vou sabonetar e votar no Sidney”, avisou.

A terceira peoa a fazer parte da formação de Roça foi Vanessa, que foi puxada da Baia por Flora. A designer disse que sua escolha foi baseada na Prova do Fazendeiro: “Ela tem medo de prova, então foi um voto confortável”, enfatizou. Logo após, a atriz iniciou o Resta Um salvando Babi. Perto de finalizar a dinâmica, Flor salvou Gui, que precisou optar entre dois amigos: Luana ou Yuri. A influencer sobrou, sentando no último banquinho e vetando Gizelly da disputa pelo cobiçado chapéu e pela chance de se livrar da Roça.

Confira o infográfico a seguir e veja como foi a formação da Roça:

A votação foi bastante movimentada! Arte/R7

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Confira sete vezes em que a peãozada se atrapalhou feio no trato dos animais:

