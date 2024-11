Veja quem votou em quem na quarta formação de Roça em A Fazenda 16 Olho por olho, dente por dente: grupos trocam votos e acusações durante o programa Novidades|Do R7 16/10/2024 - 10h44 (Atualizado em 16/10/2024 - 10h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Como tem sido costume, a formação de Roça em A Fazenda 16 teve alvos específicos entre os grupos e trocas bem afiadas de farpas. O Fazendeiro da semana Zé Love foi quem abriu a votação, no programa ao vivo de terça (15), ao indicar Yuri Bonotto, e surpreendendo um total de zero pessoas.

O peão justificou o voto, dizendo que o rival se mostrou bastante solícito no início do game, mas que com o passar dos dias “a máscara caiu”. O ex-jogador acusou o bombeiro de ter uma personalidade duvidosa e mandou um recado: “Aqui, você responde por seus atos dentro do jogo”.

Yuri comentou que já esperava ser colocado no banquinho pelo Fazendeiro e se defendeu: “Ele fala coisas mentirosas sobre mim. Ele falou coisas baixas para mim e me deixou em dúvidas sobre quem eu sou”. Ele ainda afirmou que tem, sim, um embate direto com Zé Love e que, por isso, o peão vai sempre o ofender. “Eu sei com quem vou seguir e com quem não vou seguir no jogo”, completou.

No decorrer da votação, ficou claro que os grupos tinham uma tática montada: Grupão pretendia colocar Fernanda Campos no banquinho, enquanto o Grupinho mirou em Suelen Gervásio. A maioria das justificativas estava embasada em estratégia por defesa. Entretanto, alguns peões pontuaram coisas específicas sobre suas indicações.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os integrantes do Grupinho acusaram a peoa de ser agressiva e ter discursos reativos. Albert Bressan e Sacha Bali foram os que mais bateram nessa tecla. Já o Grupão, apesar de usar a justificativa de voto para proteger sua aliada Sue, também tinha pontuações a fazer. Camila Moura e Gui Vieira disseram que estão em lados muito diferentes do jogo e, por isso, o motivo da indicação.

Outros peões também foram indicados à Roça, como Flor Fernandez, Albert, Juninho e Babi Muniz. Mas os banquinhos foram ocupados por Yuri, Suelen, Vanessa Carvalho e Sacha.

‌



Ao final, Galisteu pediu que Sidney Sampaio, que estava com o Poder da Chama Branca, e Albert, como o Poder da Chama Laranja, lessem seus pergaminhos. O primeiro poder dava a chance para o ator de ganhar R$ 10 mil, mas como consequência a sede ficaria 48 horas sem água quente. Ele optou por ficar com o dinheiro.

Já o poder de Albert dava o direito de retirar todos os votos de algum peão, e Fernanda foi sua escolhida. Assim, ela teve os números anulados.

‌



Veja como votaram os peões:

A votação pegou fogo em A Fazenda 16! Arte/R7

Nesta quarta (16), Sacha, Vanessa e Yuri disputam o chapéu de Fazendeiro, já que Suelen foi vetada. Quem você quer que volte com o tão cobiçado chapéu?

Quer saber quem será o vencedor? Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

VEJA MAIS

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Palco de segredos A Casa da Árvore de A Fazenda 16 é o refúgio perfeito para quem deseja fazer uma confidência ou elaborar um plano inusitado. Mas será que você de lembra o que rolou até agora na temporada do reality rural?