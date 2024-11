Veja quem votou em quem na quinta formação de Roça em A Fazenda 16 Votos por estratégia e surpresa do Poder da Chama Laranja marcaram a votação Novidades|Do R7 23/10/2024 - 10h17 (Atualizado em 23/10/2024 - 10h17 ) twitter

A quinta formação da Roça de A Fazenda 16 foi marcada por votos de estratégia, surpresas com os Poderes e, claro, muito bate-boca entre os peões.

Antes de iniciar o votatório, Gui Vieira pegou os pergaminhos e optou pelo Poder da Chama Branca, entregando o Poder da Chama Laranja para Luana Targinno. O peão ficou imune e imunizou Sacha Bali.

Dando início à votação, Yuri Bonotto indicou Gilsão para o primeiro banquinho, relembrando a briga entre eles, que aconteceu logo no primeiro dia do reality. O Fazendeiro ainda acusou o rival de falta de posicionamento. O indicado à Roça se posicionou dizendo que é ele quem espera um posicionamento do adversário, “que se faz de coitado”.

Para ocupar a próxima posição, os peões da sede usaram de estratégia em grupo. Fernando Presto, Julia Simoura e Vanessa Carvalho foram os mais votados, mas Julia recebeu a maioria dos votos, sendo a segunda peoa a participar desta formação de Roça.

O Grupinho usou a justificativa de estratégia para indicar a peoa, embora alguns deles tivessem observações como falta de jogo. A indicada respondeu dizendo que não é necessário entrar em briga alheia para provar que joga e se posiciona. E ressaltou que quando alguma situação envolve seu nome, ela não deixa de agir.

Após preencher mais um assento rumo à Roça, foi a hora de Luana usar o Poder Laranja. Ela precisou indicar um peão da Baia e um da sede para que, quem estivesse no seguindo banquinho, decidisse quem sentaria ao seu lado, ocupando a terceira posição. Entre os escolhidos Fernanda Campos e Fernando, Julia optou por colocar o peão na berlinda.

Em seguida, foi o momento do Resta Um. Fernando deu início salvando Sidney Sampaio e, por fim, Camila Moura precisou escolher entre Gizelly Bicalho e Luana. A advogada foi salva pela amiga.

Ao ocupar o último lugar, Luana vetou Fernando da Prova do Fazendeiro, mandando o adversário direto para a berlinda, sem chances de tentar escapar e conquistar a coroa caipira. A disputa ocorre nesta quarta (23), quando serão definidos os três roceiros.

Veja como votaram os peões:

A votação pegou fogo! Arte/R7

Quer saber quem será o vencedor? Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

