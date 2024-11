Veja quem votou em quem na sétima formação de Roça de A Fazenda 16 Poderes da Chama Branca e Laranja colocaram fogo no feno na votação; confira detalhes! Novidades|Do R7 06/11/2024 - 10h56 (Atualizado em 06/11/2024 - 10h56 ) twitter

Na sétima formação de Roça de A Fazenda 16 os peões votaram e hablaram. Ou seria gritarem? Como esperado, o votatório teve bate-boca generalizado. Além disso, mudanças na Baia e votos liberados em dois baieiros deixaram o clima ainda mais quente em Itapecerica das Chamas. Os poderosos pergaminhos colocaram fogo no feno na noite da última terça (5). Vem entender como Zé Love, Sacha Bali, Flor Fernandez e Gui Vieira garantiram os temidos banquinhos.

Antes de iniciar a votação, Juninho Bill tomou posse dos pergaminhos com os Poderes da Chama Branca e Laranja. Ele optou em dar este último a Sidney Sampaio, que precisou trocar todos os moradores da Baia. Ele substituiu Vanessa Carvalho por Albert Bressan e Gilsão por Flor. Zé Love foi escolhido para o lugar de Gizelly Bicalho e Gui para a posição de Yuri Bonotto.

Em sequência, Juninho revelou o conteúdo de seu pergaminho e na sequência indicou Gui e Flor, dois moradores da nova formação da Baia, para poderem ser votados.

Abrindo os trabalhos da noite, a Fazendeira Luana Targinno mandou Zé Love direto para o primeiro banquinho. De acordo com ela, o peão “brinca com assuntos sérios e não respeita a dor do outro”, justificou. Em seguida, foi o momento da sede votar. Gui, Babi Muniz, Fernando Presto, Yuri e Sacha foram os peões indicados, mas quem recebeu a chuva de votos e ocupou o segundo assento foi Sacha, com seis votos.

Gizelly, Sidney, Babi, Flora Cruz, Zé Love e Flor depositaram seus votos no ator, justificando incômodo com as atitudes, posicionamentos e falas do ator. Durante as respostas aos votos dos rivais, rolou muita discussão generalizada, enquanto o peão tentava se posicionar e os demais discordavam dele. A gritaria rolou solta e Adriane Galisteu precisou intervir várias vezes para continuar a votação.

Sentado no segundo banquinho, Sacha puxou Flor da Baia e explicou: “Tem votado em mim várias vezes”. A apresentadora, após compor a formação de Roça, iniciou a dinâmica do Resta Um salvando Albert. Ao fim, Vanessa precisou escolher salvar Gui ou Yuri. O ator acabou sendo o indicado a ocupar o último banquinho e vetou Zé Love da Prova de Fazendeiro, tirando as chances do ex-jogador de lutar pelo chapéu e se safar da eliminação.

Confira o infográfico a seguir e veja como foi a formação da Roça:

A votação foi caótica! Arte/R7

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

