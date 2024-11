Veja quem votou em quem na sexta formação de Roça de A Fazenda 16 Votação teve muito bate-boca, puxão de orelha dado por Galisteu e até uma surpresa com a dinâmica do Resta Um Novidades|Do R7 30/10/2024 - 10h23 (Atualizado em 30/10/2024 - 10h23 ) twitter

A sexta formação de Roça de A Fazenda 16 colocou ainda mais fogo no feno na competição e incendiou a noite de terça (29). Como de costume, as discussões rolaram soltas durante a votação. Ao final, Camila Moura, Luana Targinno, Sacha Bali e Yuri Bonotto sentaram nos temidos banquinhos.

O momento ainda contou com um puxão de orelha da apresentadora Adriane Galisteu, que fez questão de interromper o votatório para informar, mais uma vez, que não houve a suposta agressão que alguns peões tem propagado na sede.

O Fazendeiro Gilsão indicou Yuri, em um voto direto e reto. “Não quero confusão. Meu voto é em Yuri”, cravou o peão. Em seguida, Albert Bressan abriu os trabalhos e depositou seu voto em Sacha, que também recebeu votos de Flor Fernandez, Fernando Presto, Vanessa Carvalho, Sidney Sampaio, Camila, Gizelly Bicalho e Babi Muniz. Desta forma, o ator garantiu uma vaga no segundo banquinho da Roça. Após ser puxada da Baia pelo ator, Camila garantiu a terceira vaga.

Desta vez, o Poder da Chama Laranja mudou o rumo da dinâmica do Resta Um. Sidney, que estava com o pergaminho entregue por Zé Love, precisou indicar três peões para que Gilsão decidisse quem sentaria no penúltimo assento. Entre Gui Vieira, Luana e Vanessa, o Fazendeiro optou pela influencer do grupo adversário.

Luana vetou Camila Prova do Fazendeiro e, além de não disputar a cobiçada coroa caipira, já está na Roça e corre o risco de ser eliminada. Na quarta-feira (30), Luana, Sacha e Yuri disputam o chapéu para continuar no game e ganhar o título de mandachuva da semana. Acompanhe a prova para saber quem será o sortudo ou sortuda da semana.

Veja como votaram os peões:

A votação foi recheada de surpresas! Arte/R7

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

