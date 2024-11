Viagem no tempo! Festa Medieval vai agitar os peões em A Fazenda 16 Nesta sexta (29), a peãozada vai curtir muito a balada especial Novidades|Do R7 29/11/2024 - 15h46 (Atualizado em 29/11/2024 - 15h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Não perca os flashes ao vivo no programa! Reprodução/Instagram

Sextou em A Fazenda 16, com direito a festerê e muita animação! Os peões vão regressar à época medieval nesta sexta (29). Vai rolar diversão, misturada com história, elementos e figurinos temáticos. Será que essa viagem no tempo vai fazer com que os confinados repensem suas estratégias de jogo?

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

Após eliminação tensa no reality, é hora dos participantes relaxarem e curtirem um momento especial. Não perca alguns trechos da festa ao vivo no programa desta sexta (29). Os melhores momentos do evento serão exibidos no sábado (30).

‌



Não perca!

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Caiu a ficha? Eliminação de Fernando Presto traz bate-boca, novas rotas e festival de abraços:

Publicidade 1 / 19 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Ao enfrentar uma Roça com Luana Targinno e Juninho Bill, Fernando Presto se deu mal e voltou para a cidade grande. Com isso, o G4 acumulou mais uma estratégia bem-sucedida em A Fazenda 16 e desagradou seus rivais. Como já é de costume, os peões tiveram as mais diferentes reações com o retorno dos roceiros salvos; confira o que rolou na madrugada desta sexta (29)