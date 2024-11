Vingança! Luana Targinno causa punição em protesto aos deboches do Grupinho Peoa resolveu responder às provocações dos rivais e desceu com a garrafa de água para a área dos animais Novidades|Do R7 30/10/2024 - 09h45 (Atualizado em 30/10/2024 - 19h09 ) twitter

Essa foi a segunda infração causada pela peoa Reprodução/PlayPlus

Mesmo no meio de tanto caos, a peãozada de A Fazenda 16 mostra que o clima sempre pode piorar. Após uma formação de Roça para lá de agitada, Luana Targinno, que acabou ocupando o último banquinho, chegou no seu limite.

Ao ouvir provocações e piadas a seu respeito, a empresária avisou aos companheiros de confinamento que tomaria uma providência radical sempre que seu nome fosse citado de forma debochada.

“Galera, a partir de hoje, eu não tolero mais falta de educação comigo. Ou me respeita, ou vou causar punição o tempo todo”, avisou a peoa. Zé Love não perdeu a chance de provocar a adversária e indagou: “Você voltou? Estava tão ruim agora”, se referindo a postura da empresária durante a votação, que precisou de atendimento médico.

“Ou me respeita, ou vou causar punição o tempo todo”, dispara Luana 🔥



Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/9HP1xOcqas — A Fazenda (@afazendarecord) October 30, 2024

A partir de então, foi só ladeira abaixo. Sempre atenta às falas dos rivais ao seu respeito, a empresária ouviu outro deboche e cumpriu a promessa. Quando Luana passou com seus aliados pela sala, alguns integrantes do Grupinho brincaram sobre ela andar escoltada e o clima esquentou.

“Vou lá embaixo com a garrafa porque eu quero respeito”, avisou a empresária. Ao cometer a infração, Luana voltou para a sede e se deparou com os rivais “comemorando” sua atitude.

Em tom de deboche, os peões pularam e aplaudiram a atitude da peoa. Não satisfeita, Luana entrou na onda e ainda tirou seu microfone no intuito de ativar outro sinal sonoro. “Mais uma”, cantou o Grupinho repetidas vezes.

Na hora de descobrir qual seria a restrição, os peões se reuniram na sala e Gilsão, o Fazendeiro, leu o recado no telão: “De acordo com a página 6 do Manual do Fazendeiro, é proibido levar ou ingerir qualquer tipo de alimento e bebida em toda a área dos animais (incluindo piquetes). Por descumprirem essa regra, todos serão punidos”.

Logo em seguida, foi anunciado que a peãozada ficaria sem ovos e café até a próxima reposição. Os aplausos debochados se repetiram e a peoa agradeceu no mesmo tom.

Punição ⚠️ Peões vão ficar sem ovo e café até a próxima reposição 👀



Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HTEFN pic.twitter.com/RWlshPgDue — A Fazenda (@afazendarecord) October 30, 2024

Como Luana consome bastante o primeiro alimento, muitos peões afirmaram que ela teria dado um “tiro no pé”. Mesmo assim, a peoa apenas sorriu e ainda ameaçou causar mais advertências.

Eita, com essa nova máxima da empresária, parece que a sede pode explodir a qualquer momento.

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

