Zaac troca farpas com Zé Love após se sentir invalidado no Grupinho: ‘Você não é a lei’

A conversa que deveria unir os aliados para a votação tomou outro rumo Reprodução/PlayPlus

O primeiro dia da semana em A Fazenda 16 foi regado de discussões, gritaria e até punição dupla. Mesmo assim, a peãozada nunca deixa as estratégias de jogo de lado, sempre arquitetando formas de movimentar a competição. Porém, até mesmo essas conversas entre os aliados podem conter faíscas suficientes para gerar uma explosão e, dessa vez, Zaac e Zé Love incendiaram o feno.

Em uma conversa do Grupinho sobre a formação da próxima Roça, que acontece nesta terça (22), o cantor manifestou uma vontade que os demais peões discordaram. As possibilidades de ocupação dos banquinhos sempre dão o que falar entre os competidores e, após sentir que não tem voz entre os seus aliados, Zaac trocou farpas com o “líder” do grupo.

“Já estou dando a minha opinião, se eu estiver na Roça, vou votar em Gui [Vieira] independentemente da escolha de vocês. Não vão nem precisar do meu voto”, afirmou o cantor para os seus aliados. Zé Love reprovou a atitude do amigo e comentou: “Você está indo contra todo mundo, a gente ia decidir junto”.

A partir de então, a conversa foi só ladeira abaixo. Zaac refletiu sobre as indicações feitas em conjunto e questionou: “Seriam 12 votos na mesma pessoa?”. O ex-jogador insistiu no seu ponto de vista e respondeu com outra pergunta: “Por que só você vai votar diferente?”. O cantor não pensou duas vezes e admitiu: “Porque eu quero ter opinião também”.

Zé Love perdeu a paciência e determinou: “Então faz o seguinte: amanhã, cada um vota em quem quiser”. Zaac concordou com a ironia e desabafou sentir que não pode ter as próprias escolhas de indicação aos banquinhos. O ex-jogador questionou a origem desse pensamento e explicou sobre a união do Grupinho na formação da Roça: “Nós, desde o começo, falamos que a maioria iria votar [junto]”.

Zaac seguiu em discordância com o aliado, mas tentou acabar a confusão. “Você pode falar o que quiser, Zé, fica à vontade. Se eu não posso dar opinião, escolhe quem é para eu votar e vamos”.

No meio do conflito, Albert Bressan resolveu intervir e comentou: “Quem tiver a mesma ideologia e votar junto, tem que fazer o esquema do Resta Um. Quem votar avulso, corre o risco [de sobrar]”.

O cantor voltou a discutir com Zé Love e seguiu com os desabafos. “Eu já tentei falar várias vezes e toda hora a minha voz é cortada”. O ex-jogador garantiu que isso nunca aconteceu, mas Zaac não engoliu e o acusou, novamente, de tentar silenciá-lo.

Depois, foi a vez de Babi Muniz opinar no assunto. “O intuito do jogo é a gente votar em quem achamos que vai sair. Quanto menos gente ficar aqui, mais interessante é para nós”, explicou a peoa. Além disso, a ex-panicat relembrou o sucesso do Grupinho em colocar Larissa Tomásia e Suelen Gervásio na Roça, eliminando as duas.

Contudo, Zé Love ainda não havia superado o embate com Zaac e voltou a confrontar o aliado. O ex-jogador iniciou uma frase se referindo ao comportamento do cantor, dando a entender que o chamaria de bipolar, e logo foi cortado por ele, que retrucou: “Não estou bipolar. Estou botando a minha cara mesmo, cansado de não ter voz”.

Zé Love tratou de corrigir o amigo, mas insistiu na mesma ideia. “Bipolar não, ‘bitolado’. Você está muito. E ainda caindo no jogo dos caras”, afirmou o peão, se referindo às acusações que Zaac recebe dos rivais sobre ser apenas um reprodutor das falas do ex-jogador.

A fúria do cantor aumentou e ele garantiu: “O problema não é os caras, é aqui. Vocês não estão nem aí para o que eu estou falando”. Zé Love tentou explicar, mais uma vez, sua ideia envolvendo a maioria dos aliados na votação e insistiu que Zaac estava se deixando influenciar pelos comentários dos oponentes. “Estou no meu direito”, retrucou o cantor.

Cansado de discutir, o ex-jogador se estressou e deu um ultimato aos gritos: “Então vota em quem quiser. Acabou, gente, não tem mais reunião”. Mesmo assim, Zaac não desistiu da argumentação e disparou: “Zé, você não é a lei, ninguém é”. Além disso, questionou: “Quem é você para falar como se só a sua opinião importasse?”.

No fim, nenhum dos dois abriu mão e cada um manteve o seu ponto de vista sobre o caso. Parece que o Grupinho está cada dia mais próximo de colapsar. Será que vem aí?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD.

