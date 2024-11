Zé Love deixa sucessor? Entenda quem pode assumir o posto de líder no grupo Considerando as posturas na competição, Albert Bressan e Sidney Sampaio são candidatos prováveis Novidades|Do R7 09/11/2024 - 13h34 (Atualizado em 09/11/2024 - 13h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Será que os peões vão disputar pela liderança? RECORD/Antonio Chahestian

Desde o início de A Fazenda 16, a divisão de grupos e lideranças ficaram evidentes. Mas, a temporada chegou na metade e uma reviravolta bombástica promete mudar o rumo da competição e trazer novos cenários e conflitos para o jogo. A eliminação de Zé Love abalou as estruturas da sede e, ao saber da notícia, a peãozada experimentou um verdadeiro mix de sentimentos, de euforia para uns e abalo emocional para outros.

O ex-jogador foi o líder do “time” de aliados, conhecido como Grupinho. Formado nos primeiros dias de confinamento, o grupo começou com apenas cinco integrantes: Zé Love, Babi Muniz, Fernanda Campos, Zaac e Vanessa Carvalho. Porém, cresceu tanto que virou a maioria da sede. No decorrer da competição, outros peões também ganharam visibilidade entre os aliados. Mas, e agora, quem será que vai assumir o posto do último eliminado?

Entre os membros da formação original do Grupinho, apenas a ex-panicat e a atriz permanecem na competição. Por não se juntarem ao Grupão no início do programa, Sidney Sampaio, Fernando Presto, Gilsão, Juninho Bill, Flor Fernandez e Albert Bressan também entraram para o time de Zé Love, declarando rivalidade ao ex-grupo “comandado” por Sacha Bali.

Após muito feno queimado na sede, O Grupão se desfez e Flora Cruz e Gizelly Bicalho, as integrantes que restaram, se juntaram ao ex-jogador devido aos atritos que acumularam com Sacha.

‌



O peão formou uma nova aliança. Com a saída do seu maior rival no reality, o ator aproveitou para provocar os oponentes sobre o destino que o grupo teria. “Quero saber se vai acabar, ou o vice vai assumir?”, indagou o peão para Sidney, considerado um dos “cabeças” do time, e o bate-boca entre os dois foi inevitável.

Se liga:

‌



Fogo no feno 🔥 Após a saída de Zé Love, Sacha perguntou se Sidney, o “vice”, vai assumir o grupo! “Você é frouxo”, disparou o ator para o diretor 🗣️



👉 Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/sJRe2r7M6I! pic.twitter.com/LQQrWIThU8 — A Fazenda (@afazendarecord) November 8, 2024

Apesar da revolta que sentem dos rivais, alguns integrantes do Grupinho ficaram quase em que luto com a eliminação de Zé Love e ainda não apresentam muita disposição para discussões. Aparentemente, a maior preocupação do momento, de fato, é o rumo que o grupo vai tomar.

Por ter o ex-jogador como melhor amigo na sede, Babi foi a mais abalada com a sua saída e não conseguiu esconder os sentimentos. Após se recuperar do choque que foi receber a notícia, a ex-panicat até cogitou desistir da competição, mas foi aconselhada por Sidney e Vanessa a não tocar o sino. Em seguida, ao analisar os desdobramentos do jogo, a peoa revelou aos aliados: “Me sinto perdida”.

‌



Confira:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quando Zé Love ainda estava no programa, Albert manifestou alguns desagrados quanto ao cenário da competição. Segundo o empresário, a rivalidade entre o ex-jogador e Sacha já estava cansativa e precisava sair do foco. O líder do Grupinho não gostou da postura do aliado, causando uma rachadura entre os dois.

Além disso, Albert se sentiu traído pelos aliados ao ser colocado na Baia por Sidney, marcando sua saída do grupo. Na mesma situação, Flor seguiu os passos do peão e declarou que não faz mais parte do time. Juntos, os dois criaram uma suposta nova aliança e o empresário confessou que pretende desmascarar os ex-aliados a partir de então.

Será que agora Albert vai assumir as rédeas da liderança? Ou Sidney, o “vice” de Zé Love, será promovido ao posto?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Nada básico! Confira os looks estilosos de Galisteu em A Fazenda 16

Publicidade 1 / 5 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Todos os detalhes contam na construção de um estilo! Em A Fazenda 16, Adriane Galisteu capricha em acessórios, peças diferenciadas, bordados e tendências cheias de personalidade para deixar os looks ainda mais incríveis. Sem essa de 'basiquinho' por aqui. Confira os figurinos da semana!