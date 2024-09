Peões de A Fazenda 16 serão pré-confinados no dia 12 de setembro A nova temporada do reality rural terá número recorde de participantes e estreia na segunda (16), às 22h30, na tela da RECORD; saiba mais! A Fazenda 16|Do R7 06/09/2024 - 14h28 (Atualizado em 06/09/2024 - 14h28 ) ‌



Com apresentação de Adriane Galisteu, o reality rural vai ao ar todos os dias na RECORD Antonio Chahestian/RECORD

Contagem regressiva para a 16ª temporada de A Fazenda. Faltam exatamente 10 dias para a grande estreia, marcada para 16 de setembro. E, desta vez, com recorde de participantes: 28, sendo que 8 ficarão confinados por um período no Paiol, mesclando 6 ex-realities com 2 influencers que bombam na plataforma Kwai.

Apenas os quatro mais votados pelo público, independentemente de gênero, terão a oportunidade de se juntar aos 20 peões que já estarão morando na sede do programa. Com isso, 24 peões disputarão o tão cobiçado prêmio de R$ 2 milhões. Na sede, também não haverá a mesma quantidade de homens ou mulheres.

“De cara é a mais cheia, a mais povoada Fazenda de todos os tempos, 24 participantes. Isso faz com que o frisson aumente e todo mundo fique com mais expectativa. Outra coisa diferente é que agora a gente não tem a mesma quantidade de homens e de mulheres”, adianta Rodrigo Carelli.

O pré-confinamento dos peões já acontece no dia 12 de setembro, quinta-feira. Nesse período, eles ficarão isolados e prontos para entrar a qualquer momento na disputa.

Fique ligado! A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD, com apresentação de Adriane Galisteu e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!