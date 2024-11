Sacha versus Zé Love: você sabe tudo sobre a maior rivalidade de A Fazenda 16? Faça o teste e comprove que acompanhou o passo a passo da treta de gigantes do reality Quizzes|Do R7 28/10/2024 - 14h24 (Atualizado em 28/10/2024 - 14h24 ) twitter

Eles dão o que falar em A Fazenda 16, não é? Arte/R7

Não há como negar, a rivalidade entre Sacha Bali e Zé Love é a maior em A Fazenda 16! Líderes de grupos opostos no início do confinamento, os peões nunca foram com a cara um do outro, e o ranço deu lugar ao ódio. Eles não se suportam e são protagonistas das tretas e barracos mais inflamados do reality. Será que você acompanhou todos os detalhes dessa inimizade?

Preparamos um quiz para testar seus conhecimentos sobre o maior embate da temporada. Vai encarar?

Faça o teste:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Duelo de gigantes! Relembre detalhes da rivalidade entre Sacha Bali e Zé Love:

share Em todas as temporadas de A Fazenda, uma das rivalidades sempre chama mais atenção do público. Como não lembrar da tensão entre Biel e Jojo Todynho, ou do confronto gigante de Babi e Deolane? Na 16ª edição, a inimizade protagonista é a relação conturbada entre Sacha Bali e Zé Love. Relembre todos os detalhes!