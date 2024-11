Você conhece bem o G4 de A Fazenda? Faça o teste e comprove que sabe tudo sobre o quarteto do reality show rural Quizzes|Do R7 05/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/11/2024 - 02h00 ) twitter

Vai encarar o desafio? Se jogue no quiz do G4! Arte/R7

Quando o Grupão de A Fazenda 16 foi dissolvido, um novo time surgiu no reality. Formado por Gui Vieira, Luana Targinno, Sacha Bali e Yuri Bonotto, o G4 tem movimentado o jogo! Para comprovar quem é fã de verdade do quarteto, preparamos um quiz especial para o público do programa.

Será que você sabe tudo sobre o mais novo grupo do elenco? Prove!

Faça o teste:

Este quiz ainda não está disponível.





Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

