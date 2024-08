Saiba mais sobre A Fazenda 16 Comandado por Adriane Galisteu, o reality show estreia no dia 16 de setembro e vai garantir o entretenimento do público brasileiro A Fazenda 16|Do R7 30/08/2024 - 19h53 (Atualizado em 30/08/2024 - 19h53 ) ‌



Adriane Galisteu estará à frente do reality rural pelo quarto ano consecutivo Divulgação/RECORD

Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro e vai embalar as noites da RECORD de segunda a domingo. É claro que muitas emoções estão garantidas no reality rural: provas eletrizantes, tretas, alfinetadas, desafios e alianças entre peões que sempre surpreendem o público, que está de olho no programa em todas as plataformas.

Na atração, participantes com diferentes perfis, profissões e personalidades encaram qualquer disputa para levar para casa um prêmio de R$ 2 milhões.

O telespectador, claro, mais uma vez, tem participação ativa no programa e é protagonista em momentos decisivos do jogo por meio de enquetes e também na tão temida Roça, quando pode votar para que seu peão favorito continue no jogo.

Enquanto o "fogo no feno" não começa, acompanhe os spoilers do que vem por aí nas redes sociais oficiais:

Site Oficial: r7.com/afazenda

YouTube: /afazenda

PlayPlus: playplus.com

Kwai: @afazendarecord

Instagram: @afazendarecord

Facebook: /AFazendaRecord

TikTok: @afazendarecord

Twitter X: @afazendarecord