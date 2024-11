Tretas, provas eletrizantes e reviravoltas estão garantidas em A Fazenda 16 Comandado por Adriane Galisteu, o reality show faz parte das noites da RECORD e entrega entretenimento para o público brasileiro A Fazenda 16|Do R7 30/08/2024 - 19h53 (Atualizado em 07/11/2024 - 18h31 ) twitter

Adriane Galisteu está à frente do reality rural pelo quarto ano consecutivo Divulgação/RECORD

Sob o comando de Adriane Galisteu pelo quarto ano consecutivo, A Fazenda 16 se tornou a maior edição da história do reality rural na tela da RECORD, a começar pelo número de participantes.

No dia 15 de setembro, o Domingo Record e o Domingo Espetacular revelaram, antecipadamente, o nome de seis peões para aquecer o clima: Babi Muniz, Camila Moura, Flor Fernandez, Gilson de Oliveira, Sidney Sampaio e Zé Love.

Já na estreia, no dia 16 de setembro, os nomes dos outros 22 participantes foram anunciados ao vivo, sendo oito deles do Paiol. Nele, os peões ficaram confinados por alguns dias e os quatro mais votados pelo público, independentemente do gênero, tiveram a oportunidade de subirem para a Sede. Com as escolhas do público, foi formado o time de 24 peões, o maior número da história do reality rural.

Dinâmica

Em busca do prêmio de R$ 2 milhões, os peões têm que encarar a rotina do campo e os perrengues do confinamento. É claro que muitas emoções estão garantidas: provas eletrizantes, tretas, alfinetadas, desafios e alianças que sempre surpreendem o público, que está de olho no programa em todas as plataformas.

‌



Localizado em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, o cercado mais amado do Brasil ganhou aquela repaginada especial, com novas cores e itens de decoração para acomodar mais uma leva de participantes.

O telespectador, claro, mais uma vez, tem participação ativa no programa e é protagonista em momentos decisivos do jogo por meio de enquetes e também na tão temida Roça, quando pode votar para que seu peão favorito continue no jogo.

‌



E a primeira semana da convivência já começou com uma entrada triunfal e inédita: os peões chegaram à Sede de balão.

Veja como é a dinâmica a cada semana:

‌



Confira a programação semanal do reality rural da RECORD Arte/R7

Marcas que estão em A Fazenda 16:

Aurora, Betano, Dermacyd, Epocler, Kwai, VivaSorte, Neosaldina, Centrum e VitaSupraz.

Ações Multiplataforma:

Além de agitar a TV aberta, A Fazenda 16 também marca forte presença nas multiplataformas digitais e transmídia da RECORD, com ações diferenciadas.

Fique ligado nos conteúdos originais de A Fazenda 16 nas plataformas digitais Arte/R7

A tradicional Cabine de Descompressão — quando o peão eliminado fala pela primeira vez após o confinamento — segue sob o comando de Lucas Selfie. A atração é exibida nas madrugadas de quinta para sexta-feira, exclusivamente no PlayPlus, logo após o fim do programa na TV, com a decisão da Roça da semana.

E uma das grandes novidades neste ano é a chegada da divertida Márcia Fu, que se destacou na última edição de A Fazenda por seu carisma, memes e engajamento nas redes sociais. A ex-peoa está à frente do Celeiro da Justiça, sempre com convidados especiais. Fu também faz dupla com Lucas Selfie na Live do Eliminado. As duas atrações são exibidas no R7.com, nas redes sociais do reality e no PlayPlus.

E mais uma vez o Galistour — atração em que Adriane Galisteu mostra os bastidores da disputa, dá spoilers das provas e revela a preparação e construção de seus looks sempre marcantes — agita as redes da RECORD e de A Fazenda.

O QAP (Questionário Ao Peão) também segue como uma das ações digitais do reality, quando o eliminado encara uma sequência de perguntas ardilosas sobre o jogo e os outros peões.

A Fazenda 16 tem, ainda, o Picando a Mula. Nesta ação, que entra nas redes do programa, o peão eliminado aparece em um vídeo para comentar o desempenho e características dos demais jogadores da disputa.

Lembrando que para acompanhar o que acontece em A Fazenda 16 é só acessar o PlayPlus, que conta com seis sinais e conteúdo exclusivo para os assinantes.

Acompanhe tudo nas redes sociais oficiais do reality:

A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, a partir das 22h30, e aos domingos, às 23h, logo após o Domingo Espetacular.