Zé Love é o sétimo eliminado de A Fazenda 16, com 30,02%% dos votos O ex-jogador perdeu a preferência do público após disputar a Roça contra Flor e Gui Vieira A Fazenda 16|Do R7 07/11/2024 - 23h54 (Atualizado em 07/11/2024 - 23h56 )

Ele se jogou de cabeça no reality show da RECORD Antonio Chahestian/RECORD

O jogo acabou para Zé Love! O apito do público soou e o ex-jogador perdeu a disputa da sétima Roça contra Flor Fernandez e Gui Vieira. Ele foi eliminado com apenas 30,02%% dos votos. De líder, Zé passa a ser o primeiro eliminado do Grupinho.

O ex-peão caiu na Roça após ser indicado pela Fazendeira Luana Targinno. Entre os motivos da mandachuva, ela citou agressividade de Zé nas brigas entre os dois. Sacha Bali foi o mais votado e puxou Flor da Baia. Gui sobrou no Resta Um e vetou Love da Prova do Fazendeiro, levando ele direto para a berlinda!

Vale lembrar que a rivalidade entre Luana e Zé é recente. Pouco depois da peoa entrar no G4, o ex-jogador passou a vê-la como adversária. Prova disso é que ele se incomodou com o fato da influenciadora bater na porta do reservado quando ele estava lá dentro. O peão falou que a atitude era falta de educação e eles começaram uma briga.

Zé chegou a chamar a rival de porca e nojenta: “Pega bosta, cospe nas pessoas, além de ser muito falsa”, disparou. Ela saiu da sede aos prantos, mas antes soltou uma alfinetada: “Teu filho está adorando, vai, me xinga!”

‌



A peoa foi para a Casa da Árvore, mas sua última frase ecoou na cabeça de Zé. Ele já tinha ficado muito irritado quando Sacha e Yuri Bonotto citaram seu filho em tretas. Love saiu da sede aos gritos, xingando os rivais. O modelo estava acalmando Luana, e ao ouvir os berros, imaginou que Zé estava brigando com Gui. Yuri foi confrontar o rival e a maior treta da temporada aconteceu. Eles precisaram ser separados pelos colegas!

Nesta briga, Fernanda Campos acusou Sacha de ter empurrado ela e o chamou de agressor. O Grupinho comprou a briga da amiga, mas Adriane Galisteu comunicou a todos que a produção analisou as imagens e não houve agressão. Fernanda e Zaac se sentiram contrariados e pediram para sair do reality, batendo o sino. De uma só vez, Love perdeu dois dos seus maiores aliados.

‌



A rivalidade com o G4 só aumentou, até que Luana garantiu o chapéu de Fazendeira e pôde dar o troco no adversário. Ao contrário da primeira Roça, o ex-jogador não ganhou a empatia do público e perdeu a disputa pela permanência na sede. Será que o Grupinho sobrevive a essa falta?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Sem papas na língua: confira a trajetória de Zé Love em A Fazenda 16

