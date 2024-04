"A Fazenda não sai de mim", afirma Adriane Galisteu em Milão

Alto contraste

Não importa o modelo da bota, a loira sempre serve muito estilo no que usa Não importa o modelo da bota, a loira sempre serve muito estilo no que usa (Reprodução/Instagram)

Diretamente de uma das cidades mais fashionistas da Europa, Adriane Galisteu mostrou, mais uma vez, que quando o assunto é moda, ela entrega tudo, principalmente, nos calçados.

A apresentadora de A Fazenda viajou com a família para Milão, na Itália, e teve boas lembranças do reality! Lá, ela usou as redes sociais para contar aos seguidores que a atração da RECORD sempre está ao seu redor, mesmo nos pequenos detalhes.

As icônicas botas de Galisteu chamam a atenção por onde a loira passa, e no cercadão de Itapecerica da Serra, ela mostrou que sabe combinar o calçado com qualquer look. Sejam longas, curtas, coloridas ou detalhadas, os modelos brilham nos pés da loira.

Em vídeo postado na internet, ela mostrou alguns pares que encontrou em uma loja da cidade, e relembrou o reality show, com ênfase na peça mais marcante dos seus looks: "A Fazenda não sai de mim e os meus olhos vão para as botas, não tem jeito".

Os sapatos compartilhados pela apresentadora variavam entre modelos de couro preto com detalhes dourados e uma camurça simples, em tons de marrom e creme. Mesmo com as diferenças de estilo, a identidade visual construída por Galisteu se faz presente.

Será que a loira vai voltar para o Brasil com novos itens para compor seus looks rurais? Qual modelo você mais gostaria de ver na próxima edição de A Fazenda?

Adriane Galisteu mostrou que bota combina com qualquer tipo de look em A Fazenda 15! Dos mais criativos aos básicos, a apresentadora brilhou com modelos diversos do sapato e chamou a atenção nas telinhas. Que tal relembrar quinze pares icônicos dela? Se joga!