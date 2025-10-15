Carol Lekker detona Saory Cardoso em A Fazenda: ‘Destila veneno, trai amigo, fala mal dos outros’
A dentista ficou sorrindo enquanto a ex-amiga soltava os cachorros
A Fazenda amanheceu com clima hostil nesta quarta (15)! Após uma formação de Roça tensa, Carol Lekker e Saory Cardoso já acordaram se alfinetando. Rolou uma discussão cheia de deboche, digna de amigas que se tornaram rivais no jogo.
Enquanto a dentista se arrumava para a câmera-trato com Fernando Sampaio, Carol soltou indiretas: “Acha que a galera vai comprar, se a galera comprar... Não é comigo, mas eu não compro. Tô aqui jogando, me expondo”, soltou, alegando que a Saory se faz de boazinha.
A dentista estava sentada ao lado de Dudu Camargo, bem perto de onde Carol soltava os cachorros. Saory ria enquanto a ex-amiga falava: “Prega a paz aqui? Para de mentira, caça briga com pessoa que nem tem briga, à toa. Destila veneno, trai amigo, fala mal dos outros, até quem abraça, cospe na cara de quem abraça, quem ajuda. É o que isso? Safadeza, justamente!”
Fernando e Dudu passaram a ignorar as peoas, mesmo assim, a briga continuou. Carol disse: “Não tenho máscara aqui, não! Vim para esse reality raiz, e dentro desse reality mostro quem eu sou. [...] Cheio de veneno no rabo e na boca!”
Saory resolveu retrucar: “Você já tá nervosa? Se eu fosse falar tudo de você aqui, Carol...” A Miss Bumbum não curtiu: “Só porque eu tô de desmascarando aqui, sua cobra ardilosa, sua baixa, sorrateira. Abre sua boca e fala, ardilosa, você é falsa, podre! Não vem com essa, gata, você está em A Fazenda, para de maluquice!”
Carol falou que Saory foi maldosa com Matheus Martins, falou mal de Duda e dela. A discussão acabou quando o toque das aves soou. Pelo visto, essa nova rivalidade vai render muitos momentos de treta na sede!
