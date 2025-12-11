Logo R7.com
Carol Lekker é expulsa de A Fazenda 17

A produção avisou os peões na madrugada desta quinta (10)

Novidades|Do R7

Curtiu a passagem de Carol no reality? RECORD/Antonio Chahestian

Os peões de A Fazenda 17 foram surpreendidos com o anúncio da expulsão de Carol Lekker na madrugada desta quinta (10). Após Duda Wendling mexer nas suas coisas, a influenciadora partiu para cima da atriz e quebrou as regras do reality.

A produção fez o anúncio no telão, e coube a nova Fazendeira Saory Cardoso ler o recado. Os jogadores ficaram em choque.

Fique ligado! A Fazenda 17 vai ao ar de segunda a domingo, às 22h30, na tela da RECORD.

