Carol Lekker é expulsa de A Fazenda 17
A produção avisou os peões na madrugada desta quinta (10)
Os peões de A Fazenda 17 foram surpreendidos com o anúncio da expulsão de Carol Lekker na madrugada desta quinta (10). Após Duda Wendling mexer nas suas coisas, a influenciadora partiu para cima da atriz e quebrou as regras do reality.
A produção fez o anúncio no telão, e coube a nova Fazendeira Saory Cardoso ler o recado. Os jogadores ficaram em choque.
