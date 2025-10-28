Dudu Camargo detona Yoná Sousa enquanto peoa também fala mal dele: ‘Vai fazer muita burrada’
Tàmires não poupou xingamentos para a advogada em A Fazenda
Já viu elenco mais democrático que os peões de A Fazenda 17? Eles falam mal dos rivais, dos amigos, e confabulam com ex-inimigos. Nesta terça (28), rolaram apontamentos de Yoná Sousa contra Dudu Camargo, e do jornalista e de Tàmires Assîs contra a advogada. Se liga!
- Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 17? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!
Durante o almoço, Martina soltou para Yoná: “O Dudu não tá nem aí para ninguém. Ah, o Dudu já quis que eu jogasse água em ti também, já tentou me incentivar a jogar água, mostrou a garrafinha que estava ao lado da minha cama. ‘Joga!’ Se colar, colou. Ele que deu desodorante para a outra [Tàmires] atirar na minha cara.”
Veja mais:
A advogada ficou surpresa, mas disfarçou bem: “Já, já a casa cai! É o que tô perguntando, veio aqui como apresentador ou participante?” O grupo continuou conversando, e alguns momentos depois, Yoná indagou: “Quando vai chegar a hora do Dudu? Deixa mais um pouco, vai fazer muita burrada”. Martina concordou: “Ele já está fraquinho, tá enfraquecendo!”.
Tàmires e Dudu estavam deitados no sofá, até que foram para a Casa da Árvore, e por lá a dançarina soltou os cachorros: “Depois tu fica indo atrás de Yoná. Essa velha é uma falsa. Essa fuleira, aí. Uma fuleira falsa, essa escrota. É uma escrota. Ridícula!”. O jornalista afirmou: “É traidora, o Brasil está vendo! Ela vai colher coisa ruim, dona Tàmires!”
Será que as amizades ainda podem ser recuperadas? Com o elenco de A Fazenda 17 tudo é possível!
Fique ligado! A Fazenda 17 vai ao ar de segunda a domingo, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o RecordPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.
Afronte, ranço e guerra declarada: tretas explodem após Tribunal Rural de A Fazenda 17
1 / 9