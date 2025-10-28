Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Dudu Camargo detona Yoná Sousa enquanto peoa também fala mal dele: ‘Vai fazer muita burrada’

Tàmires não poupou xingamentos para a advogada em A Fazenda

Novidades|Do R7

  • Google News
Dudu e Yoná são os mais novos rivais de A Fazenda? Reprodução/RecordPlus

Já viu elenco mais democrático que os peões de A Fazenda 17? Eles falam mal dos rivais, dos amigos, e confabulam com ex-inimigos. Nesta terça (28), rolaram apontamentos de Yoná Sousa contra Dudu Camargo, e do jornalista e de Tàmires Assîs contra a advogada. Se liga!

  • Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 17Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

Durante o almoço, Martina soltou para Yoná: “O Dudu não tá nem aí para ninguém. Ah, o Dudu já quis que eu jogasse água em ti também, já tentou me incentivar a jogar água, mostrou a garrafinha que estava ao lado da minha cama. ‘Joga!’ Se colar, colou. Ele que deu desodorante para a outra [Tàmires] atirar na minha cara.”


Veja mais:

A advogada ficou surpresa, mas disfarçou bem: “Já, já a casa cai! É o que tô perguntando, veio aqui como apresentador ou participante?” O grupo continuou conversando, e alguns momentos depois, Yoná indagou: “Quando vai chegar a hora do Dudu? Deixa mais um pouco, vai fazer muita burrada”. Martina concordou: “Ele já está fraquinho, tá enfraquecendo!”.

Tàmires e Dudu estavam deitados no sofá, até que foram para a Casa da Árvore, e por lá a dançarina soltou os cachorros: “Depois tu fica indo atrás de Yoná. Essa velha é uma falsa. Essa fuleira, aí. Uma fuleira falsa, essa escrota. É uma escrota. Ridícula!”. O jornalista afirmou: “É traidora, o Brasil está vendo! Ela vai colher coisa ruim, dona Tàmires!”


Será que as amizades ainda podem ser recuperadas? Com o elenco de A Fazenda 17 tudo é possível!

Fique ligado! A Fazenda 17 vai ao ar de segunda a domingo, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o RecordPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Afronte, ranço e guerra declarada: tretas explodem após Tribunal Rural de A Fazenda 17

Publicidade

1 / 9

Toda semana já começa com fogo no feno em A Fazenda 17! O segundo Tribunal Rural da temporada contou com dois trios bombásticos de peoas rivais e a explosão foi certeira. Após o veredito, as inimigas voltaram para a sede e rolou uma série de embates com direito a afronte, alerta sincero e papo entre ex e atual; se liga!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.