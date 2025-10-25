Logo R7.com
Mãe e filho na pista! Antony Marquez publica vídeo dançando com Yoná Sousa e agita fãs

Peoa dançou sucesso de John Travolta ao lado do filho

Novidades|Do R7

Yoná e Antony arrasam em coreografia Reprodução/Instagram

Não é só em reality show que Antony Marquez e Yoná Sousa arrasam! Na última sexta (24), o modelo publicou em suas redes sociais um vídeo em que faz coreografia ao lado da mãe com a música ‘You’re The One That I Want’, eternizado na voz de John Travolta e Olivia Newton-John.

Além de mandarem bem na dança, mãe e filho têm mais uma coisa em comum. Juntos, Yoná e Antony participaram de um reality de famílias em 2024. Neste ano, Antony e a esposa Ana Paula se jogaram no Power Couple Brasil 7, enquanto a advogada vem causando muito fogo no feno em A Fazenda 17.


Veja o momento:

Na publicação, Antony demonstrou a torcida pela mãe e ainda profetizou uma possível vitória: “Hoje a pista é dela! Com a minha campeã de A Fazenda, estamos juntos mãe. Realize seus sonhos e vai pra cima, estamos na torcida”.

Os internautas elogiaram a performance dos dois: “Amei ver vocês dois dançando!”. Outro fã comentou sobre a participação da peoa no reality: “Arrasaram juntos, eu virei ainda mais fã dela”.


Fique ligado! A Fazenda 17 vai ao ar de segunda a domingo, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o RecordPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

