Prova do Fazendeiro vai exigir sorte e estratégia dos peões nesta quarta (8) Carol Lekker, Dudu Camargo e Yoná Sousa se enfrentam no Gigante de Feno

Galisteu comanda a quarta Prova do Fazendeiro da temporada Reprodução/Instagram

A noite promete fortes emoções em A Fazenda 17! Dudu, Yoná e Carol encaram uma dinâmica que mistura sorte, agilidade e estratégia na Prova do Fazendeiro. No desafio, os peões precisam conquistar números da sorte para conseguir abrir o cofre e garantir o chapéu mais desejado da sede.

Durante a disputa, cada participante coleta bolinhas que representam diferentes cenários de um desafio, mas é preciso cuidado com a temida “bolinha revés”, que pode atrapalhar o jogo e dar uma reviravolta na competição.

Quem completar primeiro todas as etapas, conquistando os números da sorte, leva um prêmio em dinheiro e se torna o novo mandachuva da sede.

Dudu Camargo enfrenta a Prova do Fazendeiro pela segunda vez, enquanto Yoná Sousa e Carol Lekker estreiam na disputa. Quem será que vai garantir mais uma semana imune na competição?

