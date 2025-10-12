Segredo revelado! Michelle Barros e Shia Phoenix têm conversa franca sobre relacionamentos
Eles bateram um papo sobre o affair neste domingo (12)
Um burburinho está fazendo barulho em A Fazenda 17! Dudu Camargo contou para as aliadas que viu Michelle Barros e Shia Phoenix em clima de romance. Neste domingo (12), veio a confirmação. Eles tiveram uma conversa franca sobre sentimentos. Se liga!
Tudo começou com a fonte principal das fofocas sobre a sede. Dudu contou para Gaby Spanic e Yoná Sousa: “Se eu te contar o que estou sabendo dela, tu fica de boca aberta. É capaz dela sair daqui com divórcio assinado. A hora dela também vai chegar, mas deixa o marido dela ter um pouco mais de gostinho daqui de dentro, do que ela está aprontando!”
No Rancho do Fazendeiro, ele jogou dardos na jornalista acusando: “Fica alisando homem!”.
Na manhã deste domingo, Shia contou para Créo Kellab que chorou por uma crush. Ele não citou nomes, mas soltou: “Seria mais fácil se ela falasse, se afaste!”.
Em seguida, ele conversou com Michelle na cozinha. A jornalista abriu o coração: “Só Deus sabe como as pessoas estão me avaliando agora, isso não é bom”. O ator alegou que o público pode estar supondo situações, mas ela completou: “Mas tudo bem, é por isso que eu decidi falar. Porque de fato há um sentimento. E em vez de ficarem supondo, eu falei!”.
Shia concordou que foi melhor falarem: “Você tem essa situação, eu tenho a situação da pessoa que eu tô ficando... Ficando, não, conhecendo. Somos maduros, adultos, e entendemos”.
Eles combinaram de fazerem ‘sua parte’ e Michelle desabafou: “Espero não ter magoado muito.”
