Sem spoiler! Rancho do Fazendeiro de Michelle Barros tem fofoca e alvo indefinido

Michelle Barros, que vem vivendo grandes emoções no programa, deu as caras no Rancho do Fazendeiro pela primeira vez no último sábado (25). A apresentadora conquistou a disputada coroa caipira e convidou Créo Kellab, Shia Phoenix e Toninho Tornado para o banquete rural.

Logo de cara, os peões atacaram as comidinhas e brindaram a participação no programa com promessa de ida à final pela Fazendeira: “Que cheguemos a final, dia 18 de dezembro aqui”. Os aliados completaram: “Ao dia 18!″.

Os peões tentaram tirar a informação da Fazendeira de quem será o próximo indicado à Roça: “Só saberei amanhã, vou esperar a Prova de Fogo porque a gente define a Baia e vê quem são as nossas melhores opções”.

O assunto da próxima Roça seguiu entre os peões. Toninho revelou para Shia que os rivais do Grupão estariam tramando para colocá-lo na berlinda, porém não teriam votos o suficiente. “Wallas e Matheus não votam em mim, então é: Ray, Martina, Will, Maria e Walério”, projeta Shia.

Entre comidinhas e os drinks, os peões analisaram a relação entre Mesquita e Duda. Para Shia, os aliados não devem contar mais nada do jogo para o lutador e teme que ele leve as informações para a atriz. “Infelizmente, a gente vai proteger ele do jeito que a gente consegue, mas não contem nada, por favor!”, afirma Shia.

Os peões caíram na risada com a clássica brincadeira de tiro ao alvo nos rivais. O desempenho desastroso de Michelle virou motivo de piada na sede. “Corta a cena e para, você tá ruim de mira, hein?”, brincou Shia. A foto de Will foi escolhida para servir de alvo, e Créo não perdeu a chance de provocar o modelo: “É um jovem fanfarrão.”

O ator chegou a sugerir que a Fazendeira indicasse Kathy Maravilha para a Roça, mas Michelle discordou, afirmando que acredita que a peoa é uma das mais fortes do jogo.

Se liga:

