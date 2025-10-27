Traição ou plano mirabolante? Aproximação de Yoná Sousa com rivais levanta hipóteses em A Fazenda A advogada ‘rompeu’ com a Equipe Total e está se divertindo com antigas inimigas

Yoná está na boca do povo; leia e entenda! Reprodução/RecordPlus

Uma movimentação surpreendente está rolando em A Fazenda 17! Após sequência de desentendimentos com a Equipe Total, Yoná Sousa se uniu às peoas do antigo Grupão para tecer críticas às ex-aliadas. Não seria estranho a advogada recalcular a rota, mas fazer isso se aliando às próprias inimigas tem levantado alguns questionamentos. Se liga!

Os peões da Equipe Total sempre brigam entre si e acabam resolvendo as pendências em pouco tempo. Essa característica do grupo parece ter ficado no passado. Desde a volta da Roça de Saory Cardoso e Tàmires Assîs, Yoná está mais pensativa sobre os aliados.

Durante o papo com Adriane Galisteu na Roça, Tàmires apontou a advogada como uma de suas ‘decepções’, por Yoná ter salvado Duda Wendling ao invés dela no Resta Um. Quando as roceiras retornaram para a sede, Yoná mostrou seu descontentamento para a colega.

Depois dessa discussão, ainda rolaram alfinetadas da advogada sobre a louça suja, e acusação de que Saory estaria usando Dudu Camargo no jogo. A gota d’água foi quando Yoná queria gravar um vídeo na Casa da Árvore, e os amigos não deram licença para ela. A peoa soltou os cachorros: “Vai ter troco!”

Yoná já estava bastante próxima de Will e Matheus, porém, foi após o Tribunal Rural que ela se mostrou completamente contra a Equipe Total. A dinâmica de apontamento rolou entre Rayane Figliuzzi e Saory Cardoso, e na hora de votar em quem estava certa na discussão, a advogada preferiu ficar ao lado de Ray do que da dentista.

Vale lembrar que Yoná e Ray tiveram um mega barraco há menos de uma semana, quando a advogada chamou a rival de ‘mãe fake’. Ao que tudo indica, o ranço de Yoná por Saory e Tàmires está ainda maior do que a rivalidade com Ray.

Após o Tribunal Rural, ela foi para o quarto e detonou as ex-aliadas ao lado de Ray, Will, Maria Caporusso e Martina Sanzi. Saory chamou Maria de ‘tapa-buraco’ de Matheus, e as peoas foram detonar a rival, dizendo que ela só está próxima de Dudu para fazer VT. Yoná ajudou: “Ela falou que gosta de homem 60 mais. Ela se escorou no Dudu por conta de poder.”

As peoas do Grupão alegaram que Saory já dormiu com diversos ‘machos’ no reality, e a advogada concordou: “Eu não gosto de como o Wallas Arrais fala, mas eu disse que minha situação com ele é totalmente diferente, porque ela deu entrada e quis ficar com ele".

Maria ainda disparou: “Abre teu olho, Yoná, você foi usada! [...] O grupo precisa do teu enredo! Se o Dudu sair amanhã, se você sair amanhã, não tem enredo! Não tem história, protagonismo, brilho, nada!”

Assista:

Mais tarde, Yoná apareceu na academia, e Dudu contou os planos para a Roça que traçou com Shia: “Falei com ele, e ele aprovou a ideia de todo mundo ir na Carol. Falei com ele que agora temos muito mais argumentos contra ela do que antes, com a história sua que veio à tona, com a briga do Will e com o mau momento dela no jogo, de ter feito aliança com a principal rival dela. Tá suscetível a ter muito comentário. Eu falei, ‘não deixa só para a Yoná trazer esse assunto hoje não. Uma vez que foi revelado na briga, traz à tona em cada comentário, que é algo muito grave.”

No final da conversa, eles seguiram para a sede, e Yoná soltou: “Viu como é bom se dispersar? Eu estando agora no grupo de lá, posso saber qual é a jogada e posso ganhar crédito com eles fazendo a jogada que a gente sempre sonhou, entendeu? Independente de quem seja! Tu dispersa para um lado e eu para o outro. A gente vai nem andar junto!”.

Será que essa movimentação toda não passou de uma estratégia mirabolante de Dudu e Yoná, ou ela realmente está fora da Equipe Total? Rolou até abraço de aniversário em Ray!

Olha só:

Yoná dá parabéns para Rayane



Acesse https://t.co/TVgQofAAFC para assistir à transmissão 24 horas de #AFazenda com seis sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/Qr1pv06fCN — A Fazenda (@afazendarecord) October 27, 2025

