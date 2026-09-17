Ana Preta se pronuncia sobre papo reto de Thaíde para Renata Del Bianco: ‘Orgulhosa!’ O rapper pediu que a colega não fizesse brincadeiras de flerte com ele em A Fazenda, e a esposa concordou

Ana Preta exaltou Thaíde nas redes sociais Reprodução/Instagram

Tem esposa orgulhosa do marido fora do cercadão de A Fazenda 18! Depois de um papo reto que Thaíde soltou para Renata Del Bianco no reality, Ana Preta, casada com o rapper há 16 anos, se pronunciou nas redes sociais.

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No programa, Renata tem o costume de brincar de flerte com todos os colegas. Apesar de saber que é apenas uma brincadeira, Thaíde chamou a amiga para conversar e pediu que ela evitasse esses momentos com ele: “Minhas filhas assistem ao programa. Minha esposa não gosta desse tipo de coisa e, para a gente manter o respeito entre nós também, entende?”

Thaíde foi muito cuidadoso ao abordar a colega, e Renata pediu desculpas, entendendo a situação. Fora do reality, a esposa do peão acompanhou tudo e se pronunciou. Ana Preta reforçou que Renata tem o direito de se promover como quiser, pois é solteira, e que Thaíde também tem o direito de impor limites, pois é casado: “Da mesma maneira que ele é aqui fora, está sendo lá dentro, maravilhoso!”

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Ela mostrou as cenas e concluiu: “Ele se posicionou, esse é meu marido, estamos há 16 anos juntos, tenho muito orgulho!”

Confira:

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