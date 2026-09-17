Darlin Ferrattry acusa Giovanna Gold de jogar lixo nela, e atriz solta: ‘Feia por dentro e por fora!’ Veio aí o segundo round na treta das peoas de A Fazenda

Darlin e Giovanna estão fazendo a rivalidade crescer Reprodução/RECORD

Mais um capítulo da treta entre Darlin Ferrattry e Giovanna Gold surpreendeu a peãozada em A Fazenda 18! Na manhã desta quinta (17), rolou um mega barraco entre as participantes. Entenda!

A rivalidade entre as peoas começou quando Darlin ficou brava por Giovanna ter jogado pingos de água em seu rosto. A mãe de Lexa chegou a confrontar a colega, o que gerou a primeira discussão das peoas. Já na quarta (17), antes da Prova do Fazendeiro, a atriz vetou Darlin da atividade, e a rival ficou brava: “Gente má é assim!”

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Na manhã desta quinta (17), Giovanna limpava a mesa enquanto Darlin estava sentada na ponta. Segundo a empresária, a atriz provocou: “Você jogou lixo em mim, Giovanna?” A rival estourou: “Você me agrediu ontem, para o Brasil inteiro! Feia, você é feia por dentro e por fora!”

Darlin foi amparada pelos amigos, mas ficou com medo de parecer que não teve reação e disse para Maíra Charken: “Já pensou se ela fica por eu não ter reagido? Então que ela fique por eu ter reagido!”

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Darlin partiu para cima de Giovanna: “Você não vai mais fazer o que fez comigo!” Giovanna desviou da rival e foi para a piscina. Mas a empresária seguiu: “Você foi covarde, foi maldosa! E agora está fazendo isso! Isso é muito feio, muito ridículo. Fugir dessa maneira? Jogar lixo em cima dos outros? Você acha que é bacana, que é legal? É desrespeitoso!”

Os peões seguraram Darlin, que queria se jogar na piscina para falar com Giovanna. Elas continuaram batendo boca até que a galera conseguiu separar as duas. Tenso, hein?

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Confira:

"Se tem uma coisa que eu não sou é ser desrespeitosa", grita Darlin enquanto Giovanna debocha 💥



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Fique ligado! A Fazenda 18 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o RecordPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Na pista! Descubra quem são os peões solteiros de A Fazenda