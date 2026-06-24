Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
A Fazenda: Vídeos, Notícias, Votação e Mais | Record

Cocada cremosa! Descubra o segredo da receita de Adriane Galisteu

Apresentadora de A Fazenda ensina o passo a passo de uma sobremesa fácil e deliciosa; confira

A Fazenda|Do R7

  • Google News
Adriane Galisteu ensina receita de cocada queimada Reprodução/Instagram

Tem sobremesa deliciosa direto do livro de receitas da apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu, para a sua casa! Desta vez, ela compartilhou nas redes sociais uma sugestão de cocada cremosa que vai bem em qualquer ocasião; confira o passo a passo:

Cocada queimada cremosa

Ingredientes:


  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 caixinhas de creme de leite
  • 200g de coco ralado fresco
  • 1 caixinha de leite condensado

Modo de preparo

Comece esquentando o açúcar branco até dar ponto de caramelo. Em seguida, adicione o creme de leite e mexa bem até incorporar. Depois, acrescente o leite condensado e o coco ralado, mexendo sempre até chegar ao ponto de brigadeiro de colher. Agora é só servir, finalizar com mais coco ralado por cima e se deliciar!


Assista ao vídeo:

Acesse o RecordPlus para rever as emoções de A Fazenda 17. Fique ligado no site oficial da RECORD para acompanhar todas as novidades.

Confira outras sugestões de receitas de Adriane Galisteu!

Publicidade

1 / 8

Quem vem acompanhando as redes sociais de Adriane Galisteu já notou que a apresentadora de A Fazenda costuma compartilhar o passo a passo de algumas receitas fáceis e práticas no seu quadro 'Rapidinha'. Para comemorar o Dia das Mães neste domingo (10) de um modo ainda mais especial, que tal preparar alguns pratos ensinados pela musa do reality rural e se deliciar ao lado da família e amigos?

Reprodução/Instagram

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.