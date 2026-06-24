Cocada cremosa! Descubra o segredo da receita de Adriane Galisteu Apresentadora de A Fazenda ensina o passo a passo de uma sobremesa fácil e deliciosa; confira

Adriane Galisteu ensina receita de cocada queimada Reprodução/Instagram

Tem sobremesa deliciosa direto do livro de receitas da apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu, para a sua casa! Desta vez, ela compartilhou nas redes sociais uma sugestão de cocada cremosa que vai bem em qualquer ocasião; confira o passo a passo:

Cocada queimada cremosa

Ingredientes:

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1 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga

2 caixinhas de creme de leite

200g de coco ralado fresco

1 caixinha de leite condensado

Modo de preparo

Comece esquentando o açúcar branco até dar ponto de caramelo. Em seguida, adicione o creme de leite e mexa bem até incorporar. Depois, acrescente o leite condensado e o coco ralado, mexendo sempre até chegar ao ponto de brigadeiro de colher. Agora é só servir, finalizar com mais coco ralado por cima e se deliciar!

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Assista ao vídeo:

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