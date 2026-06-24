Cocada cremosa! Descubra o segredo da receita de Adriane Galisteu
Apresentadora de A Fazenda ensina o passo a passo de uma sobremesa fácil e deliciosa; confira
Tem sobremesa deliciosa direto do livro de receitas da apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu, para a sua casa! Desta vez, ela compartilhou nas redes sociais uma sugestão de cocada cremosa que vai bem em qualquer ocasião; confira o passo a passo:
Cocada queimada cremosa
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de açúcar
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 caixinhas de creme de leite
- 200g de coco ralado fresco
- 1 caixinha de leite condensado
Modo de preparo
Comece esquentando o açúcar branco até dar ponto de caramelo. Em seguida, adicione o creme de leite e mexa bem até incorporar. Depois, acrescente o leite condensado e o coco ralado, mexendo sempre até chegar ao ponto de brigadeiro de colher. Agora é só servir, finalizar com mais coco ralado por cima e se deliciar!
Assista ao vídeo:
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