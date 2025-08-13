Guipa afirma que Cel fofocou sobre voto dos Donos para beneficiar próprio grupo | A Grande Conquista
O conquisteiro, Hadad e Lizi acreditam que após Taty ser indicada para berlinda, o ‘grupinho da boa convivência’ combinou de votar em Cátia
Guipa disse para Hadad e Lizi que tem certeza que a “movimentação rápida” que aconteceu ontem na Zona de Risco após Taty ser indicada pelos Donos foi por conta de fofoca de Cel. Os conquisteiros acreditam que após a cantora ser indicada, o “grupinho da boa convivência” combinou de votar em Cátia. Porém, Guipa acredita que eles já sabiam do voto dos Donos e já tinham planejado tudo, porque Cel tinha conhecimento do que iria acontecer e deve ter contado para os amigos.
