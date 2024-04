A Grande Conquista mostra a primeira reação dos Vileiros aos novos Donos da Casa nesta terça (23)

A Grande Conquista 2 |Do R7

Não perca a primeira reação aos novos donos da Casa da Vila e as tentações do Mercadinho (Divulgação/RECORD)

A Grande Conquista mal começou, mas já está rendendo várias tretas. A disputa está acirrada entre os 100 moradores da Vila. Nesta terça-feira (23), o programa exibirá a primeira reação aos donos da Casa: Cacau Luz (laranja), Madshow (verde) e Claudia Carmo (azul), que venceram a prova exibida ontem, ao vivo. Além disso, haverá a apresentação oficial do Mercadinho, que promete influenciar diretamente no jogo, já que será motivo de muitas tentações e também consequências.

A Grande Conquista 2 é exibida diariamente, de segunda a domingo, a partir das 22h30, na tela da RECORD. Com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.