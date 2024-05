‘Caiu como um pato’, diz Guipa sobre estratégia para enganar adversário no reality Jornalista falou para Thiago Luz que não mandava bem em provas que exigiam força; saiba tudo o que rolou em A Grande Conquista

Guipa critica Vileiros e planeja estratégia para próxima prova (Antonio Chahestian e Edu Moraes/RECORD)

Com apenas 14 vagas restantes para a Mansão, o clima em A Grande Conquista 2 está pegando fogo e não faltam boas estratégias para continuar firme e forte no jogo. Em uma reunião na área externa da Vila, Guipa, Clevinho, Hideo e Brenno discutiram os próximos passos no reality.

O jornalista contou sua estratégia para a próxima prova: “Fiz de propósito”, confessou sobre ser ruim com prova de força. Ele ainda afirmou que o adversário Thiago Luz “caiu como um pato” na mentira.

Além disso, Guipa não poupou críticas aos outros moradores, apontando Gabi, Thiago e Manoelzinho como os “piores” entre eles. “Nunca foram testados”, disparou. Para ele, Manoelzinho só tem cara de “besta”, mas é esperto no jogo.

Será que Thiago acreditou na mentira?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Veja quem são os Vileiros sobreviventes que brigam por vagas na Mansão:

