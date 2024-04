Carrão, dinâmica no Hora do Faro e superlotação: relembre spoilers de A Grande Conquista 2 Reality com formato original da RECORD será comandado por Rachel Sheherazade e estreia na segunda (22), às 22h30

Confira os spoilers de A Grande Conquista 2 (Reprodução/Instragram)

Se você é fã de reality show, deve estar super ansioso pela estreia de A Grande Conquista 2 na próxima segunda (22), às 22h30, na tela da RECORD! Rodrigo Carelli, diretor da atração, e Rachel Sheherazade, que vai apresentar o programa, já soltaram spoilers em lives e entrevistas. Será que você lembra de todos?

Superlotação

A Vila vai ficar pequena para o tanto de gente que vai chegar lá! Na edição passada, foram 70 participantes e a confusão foi garantida. Na segunda temporada, ao todo, 100 participantes vão ocupar o local: 47 na casa laranja, 33 na azul, e 20 na verde.

E não vai ter cama para todos, não! A casa laranja, que receberá a maior quantidade de Vileiros, terá apenas cinco acomodações. Uau!

Carrão

Na fase da Vila, os competidores vão disputar uma prova valendo um carro 0km! Imagine a emoção de quem vencer esse desafio?

Festerê

Nem só de perrengue vivem os Vileiros! Carelli revelou que a nova temporada do reality terá festas na fase da Vila. Imagina 100 pessoas, confinadas e com os nervos a flor da pele: a treta está garantida!

Dinâmica no Hora do Faro

Rodrigo Carelli, diretor do programa, deixou os internautas ansiosos ao revelar que a dinâmica habitual no Hora do Faro será transformada em algo especial. Normalmente, a interação entre o programa e o reality não afetava a competição. Porém, nesta temporada, a dinâmica vai impactar diretamente no jogo. O diretor antecipou que atividade terá influência na tão temida Zona de Risco. Será que os participantes estão preparados para esse desafio inédito?

Discursos inspiradores

Avisa que é ela! Em sua estreia no entretenimento, Sheherazade prometeu uma apresentação cheia de garra e empatia. Questionada sobre o estilo de seus discursos, a jornalista assegurou aos espectadores: “Podem esperar tocantes discursos de eliminação, vai ter textão.” Ansiosos?

Fred, a inteligência artificial

As novidades do reality completaço não param! Nesta edição, o programa contará com uma inteligência artificial. O dispositivo se chamará Fred e vai coordenar algumas atividades, além de interagir diretamente com os participantes. Será que o Fred vai causar?

Fique ligado e não perca a estreia de A Grande Conquista 2, no dia 22 de abril, às 22h30, na tela da RECORD.