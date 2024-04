Conheça os 100 participantes de A Grande Conquista 2

Alto contraste

A grande estreia do reality completaço da RECORD está chegando com tudo. Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar no dia 22 de abril, às 22h30, na tela da emissora. Dessa vez, a Vila vai começar mais cheia do que nunca, e as tão almejadas 20 vagas na Mansão serão disputadas pelos 100 participantes, ao mesmo tempo.

Divididos em apenas três casas (Verde, Azul e Laranja), os novos competidores vão passar, juntos, por todos os perrengues e dinâmicas da primeira etapa do reality. Misturados, famosos e anônimos vão embarcar na competição em busca do prêmio milionário. Mas, até lá, terão que enfrentar provas, eliminações e muitas tentações durante 18 dias.

Fique ligado e não perca a estreia de A Grande Conquista 2, no dia 22 de abril, às 22h30, na tela da RECORD.