Conheça Rachel Sheherazade, a apresentadora de A Grande Conquista 2

A Grande Conquista 2 |Do R7

Rachel Sheherazade é jornalista formada pela Universidade Federal da Paraíba. Com ampla experiência na área, ela já atuou desde repórter até âncora em jornais de grande influência.

Rachel começou sua carreira justamente na filial da RECORD da Paraíba (PB). Desde então, passou por inúmeros veículos de jornalismo e agora encara mais este desafio.

Uma das participantes de maior impacto de A Fazenda 15, ela irá para o outro lado do jogo. Sheherazade vai comandar o formato original da RECORD, que mistura famosos e anônimos em uma competição fora do comum, cheia de surpresas, emoção e reviravoltas.

“Os Conquisteiros vão saber que eu também já passei por muitas das coisas que eles também irão passar naquele momento. Isso é muito importante. Saber estar no lugar do outro com empatia”, afirma a jornalista.

A segunda temporada de A Grande Conquista estreia em breve.