Assista ao vivo: Ju Nogueira recebe Bruno Tálamo em O Grande React

No último O Grande React na fase da Vila, a influencer Ju Nogueira recebe no estúdio o jornalista Bruno Tálamo para analisar o andamento do reality e comentar as reações dos participantes na decisão desta quinta (9) em A Grande Conquista. Após o anúncio de quem vai para a Mansão e de quem está fora da competição, Lucas Selfie, direto de Itapecerica, conversa ao vivo com os jogadores que vão deixar a disputa. A entrevista com os ex-Vileiros estará disponível, com exclusividade, no PlayPlus, plataforma de streaming da RECORD e no R7.com.