Assista ao vivo: Lucas Selfie recebe a comentarista Desirré Andrade em O Grande React Nesta segunda (6), Ju Nogueira conversa com os eliminados da noite com exclusividade no PlayPlus

Alto contraste

A+

A-

A reta final da Vila está pegando fogo! Lucas Selfie recebe a comentarista de reality Desirré Andrade para comentar todos os acontecimentos da Vila mais movimentada da internet. Os dois falam sobre o andamento do jogo e a quarta eliminação da temporada de A Grande Conquista. Logo após ao anúncio do resultado, Ju Nogueira bate um papo com os 17 Vileiros que deixarão a disputa. A entrevista pode ser acompanhada, com exclusividade, no PlayPlus, o serviço de streaming da RECORD.