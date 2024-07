Eliminados de A Grande Conquista desta quarta (10) e quinta (11) conversam, ao vivo, com Lucas Selfie e Ju Nogueira A atração será transmitida nos canais da RECORD e do R7.com no YouTube, enquanto o programa estiver ao vivo na TV, e no PlayPlus, a partir das 22h20

‌



A+

A-

O influenciador e a apresentadora irão ter muito trabalho na eliminação dupla RECORD/Antônio Chahestian

A disputa de A Grande Conquista, que está na reta final, segue a todo vapor! Nesta quarta (10) e quinta (11), dois conquisteiros serão eliminados da disputa, um em cada dia. Fellipe, Geni, Kaio e Lizi estão na Zona de Risco e um deles irá deixar o programa. Na quinta, após a Prova da Virada, mais uma formação será formada para uma nova eliminação.

Enquanto o reality estiver ao vivo, na televisão, Lucas Selfie e Ju Nogueira estarão, simultaneamente nos dois dias, em O Grande React, mostrando tudo sobre as movimentações do jogo diante da saída de dois jogadores, com transmissão nos canais da RECORD e do R7.com no YouTube e no PlayPlus, a atração começa mais tarde, a partir das 22h20.

Além disso, nos dois dias, os conquisteiros que saírem do programa terão seu primeiro contato fora do confinamento no bate-papo com Selfie e Ju Nogueira, que será exibido, exclusivamente, aos assinantes do PlayPlus.

SOBRE O PLAYPLUS