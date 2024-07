Geni assume que foi planta e rebate acusações de Fernando: ‘Viajou na maionese!’

‌



O bate-papo da eliminada rendeu com Selfie e Ju Nogueira Reprodução/PlayPlus

Do jeitinho que conhecemos em A Grande Conquista, Dona Geni não teve papas na língua e falou sobre tudo em O Grande React! Ela foi a nona eliminada da Mansão, e bateu um papo logo após sua saída com Lucas Selfie e Ju Nogueira. A mãe de Jaque Grohalski repercutiu a trajetória no programa e soltou os cachorros para os adversários.

“Deu ruim”, brincou a ex-Conquisteira assim que entrou no quadro, ela acabou se emocionando de pensar que foi eliminada. Geni disse que se sentiu manipulada no jogo pelos adversários, e pontuou cada um: “Fernando, Hadad e Guipa, o Brenno nem se fala, só aparece quando pega pauta dos outros!”

O afastamento de Kaio na Mansão também foi assunto no bate-papo: “Vejo que nossa amizade esfriou um pouco, sentia mais carinho e proximidade do Cel do que do Kaio, mas não duvido da amizade”. Ela explicou que a relação do militar com Edlaine a afastou.

A ex-Conquisteira admitiu que está um pouquinho arrependida: “Estou me cobrando muito, do porquê que eu não joguei mais. Também sou briguenta.”

Selfie comentou que Fernando apontou “combinação” de Geni e Kaio para se ajudarem no reality: “Nunca teve, ele fala pelos ares! Ele tem uma bola de cristal? Deve estar com visões. Não sei qual é o projeto dele, viajou na maionese!”

Logo em seguida, o apresentador comentou que Fê está na Zona de Risco, e ela ficou feliz, alegando que adoraria ver o ator saindo.

Segundo Geni, Taty e Fellipe são grandes plantas do reality, mas ela não deixou barato nem para si mesma: “Eu era planta, tava enfeitando o jardim e a cozinha”, brincou.

Sobre o prêmio, ela disse que vai torcer muito por Cel e Kaio! Fique ligado em O Grande React desta quinta (11), Geni vai acompanhar o programa ao lado de Selfie e Ju, e prometeu levar bolo!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

