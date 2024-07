Lucas Selfie e Ju Nogueira sabatinam eliminados de A Grande Conquista nesta sexta (12) e sábado (13)

‌



Analisando o jogo do participante, Lucas Selfie e Ju Nogueira receberam os novos ex-conquisteiros em O Grande React RECORD/Antônio Chahestian

Reta final emocionante do reality completaço da televisão brasileira! E nesta sexta-feira (12), Lucas Selfie e Ju Nogueira recebem, em O Grande React, as ex-conquisteiras Geni e Lizi, eliminadas nesta semana de A Grande Conquista. O bate-papo será transmitido, ao vivo, nos canais da RECORD e do R7.com no YouTube, e no PlayPlus (serviço de streaming da RECORD), a partir das 22h.

Neste sábado (13), mais dois participantes vão deixar o jogo. Enquanto Sheherazade comanda mais uma eliminação ao vivo na RECORD, simultaneamente, a dupla de apresentadores estará reagindo a tudo, em O Grande React, com transmissão nos canais da RECORD e do R7.com no YouTube, e no PlayPlus, a partir das 22h20.

Após Rachel Sheherazade revelar os dois participantes eliminados da noite, os ex-Conquisteiros seguirão diretamente para encarar os questionamentos de Selfie e Ju, onde compartilharão suas estratégias, sucessos, fracassos e discutirão os próximos passos no jogo. Essa interação será transmitida exclusivamente para os assinantes do PlayPlus.

