O Grande React: Ju Nogueira recebe Diego Schueng nesta quinta (2)

Lucas Selfie e Ju Nogueira comandam mais uma edição de O Grande React (Antonio Chahestian/RECORD)

A cada dia o jogo vai se afunilando em A Grande Conquista e os Vileiros seguem na batalha para conquistar o público e garantir vaga na próxima fase do programa, quando apenas 20 participantes sobem para a Mansão, onde viverão novos desafios pelo prêmio de R$1 milhão.

Na noite desta quinta-feira (2), acontecem mais eliminações no programa. Dessa vez, 30 Vileiros estão na Zona de Risco e 19 deles vão deixar o reality. Mas desses, os dois mais votados já garantem vaga na próxima etapa da disputa.

E em noite de eliminações, Lucas Selfie e Ju Nogueira comandam O Grande React. Durante a exibição do programa ao vivo na RECORD, a influencer recebe no estúdio o comentarista Diego Schueng. Os dois vão analisar o andamento do jogo e as reações dos Vileiros. O papo entre Ju e Dieguinho pode ser conferido ao vivo, a partir das 22h20 no canal do R7.com no YouTube, PlayPlus e nas redes sociais de A Grande Conquista.

Logo após o encerramento da edição de hoje do reality na TV, Lucas Selfie, direto de Itapecerica, conversa ao vivo com os 17 jogadores que vão deixar a disputa. A entrevista com os ex-participantes estará disponível, com exclusividade, no PlayPlus, plataforma de streaming da RECORD.

Sobre O Grande React

Sempre que houver eliminações em A Grande Conquista, O Grande React, com Lucas Selfie e Ju Nogueira, será exibido nos canais do R7.com no YouTube e nas redes sociais do reality. E no PlayPlus, acontecerão as entrevistas exclusivas com os ex-participantes.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.