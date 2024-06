O Grande React: Lucas Selfie e Ju Nogueira comandam atrações em mais uma noite de eliminações

Alto contraste

Lucas Selfie e Ju Nogueira comandam atrações em mais uma noite de eliminações (ANTÔNIO CHAHESTIAN/RECORD)

Em mais uma noite de eliminação, nesta segunda-feira (29), Lucas Selfie e Ju Nogueira comandam O Grande React comentando tudo o que está acontecendo na nova temporada de A Grande Conquista. É a segunda eliminação da atual edição e 15 Vileiros deixarão a disputa pelo prêmio.

Enquanto Rachel Sheherazade estiver apresentando, ao vivo, o programa na TV, Lucas Selfie estará com o ator e apresentador João Márcio debatendo sobre os acontecimentos na Vila e os participantes que estão na Zona de Risco, a partir das 22h20, com transmissão no canal do R7.com no YouTube.

Ju Nogueira comanda, logo após a eliminação e direto de Itapecerica, o primeiro bate-papo com os 15 ex-participantes do reality, que será transmitido, com exclusividade, no PlayPlus, serviço de streaming da RECORD.

Sobre O Grande React

Sempre que houver eliminações em A Grande Conquista, O Grande React, com Lucas Selfie e Ju Nogueira, será exibido nos canais do R7.com no YouTube e nas redes sociais do reality. E no PlayPlus, acontecerão as entrevistas exclusivas com os ex-participantes.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.