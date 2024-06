O Grande React: Lucas Selfie e Ju Nogueira comentam a formação de Zona Risco ao vivo

Alto contraste

A segunda fase de A Grande Conquista começou com tudo e os momentos de tensão não perdem por esperar. Para manter o público por dentro de tudo que acontece na Mansão, Lucas Selfie e Ju Nogueira acompanham, ao vivo, a formação da primeira Zona de Risco dos Conquisteiros nesta terça (14). Enquanto a apresentadora comanda o programa em Itapecerica da Serra, os especialistas em reality comentam tudo no estúdio. Além disso, durante esta semana, os influencers continuam movimentando o público com todas as atualizações do reality original da RECORD.